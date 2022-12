30 dic 2022 18:28

CAVE CANEM – LA DISCESA DI SUPER G MASCHILE DI COPPA DEL MONDO A BORMIO, IN VALTELLINA, È STATA INTERROTTA PER ALCUNI MINUTI PERCHÉ UN CANE È ENTRATO IN PISTA – GLI ADDETTI DI GARA HANNO PROVATO IN PIÙ PUNTI A FERMARE L'ANIMALE, CHE È SCESO A TUTTA VELOCITÀ LUNGO IL TRACCIATO, RISCHIANDO ANCHE DI PERDERE IL CONTROLLO... – VIDEO