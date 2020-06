CAVE CAVANI! – L’UOMO CHE VOLTO’ LE SPALLE AL NAPOLI E ALLA MOGLIE SOLEDAD HA TRADITO ANCHE IL PSG - IL 'MATADOR' HA RINUNCIATO A GIOCARE LA CHAMPIONS AD AGOSTO PER RESTARE SVINCOLATO. IL DS LEONARDO AVEVA ANNUNCIATO LA SUA PARTENZA DOPO LA COPPA. IL BOMBER URUGUAGIO L'HA PRESA COME UN AFFRONTO: “ME NE VADO PRIMA” - IN ITALIA C'È IL CASO CALLEJON...

MATTEO PINCI per la Repubblica

Il vizio del tradimento ha colpito ancora una volta il Matador. Edinson Cavani ci è cascato ancora, l'uomo delle passioni che lasciò Napoli in una sera per traslocare a Parigi in cambio di un assegno di 64 milioni, ricompensato da stipendio milionario e da una pioggia di fischi un anno dopo, lui che persino la moglie Soledad accusò d'infedeltà, ora ha "tradito" anche il Psg.

Il suo contratto scade il 30 giugno, la squadra ha già vinto a tavolino il campionato francese sospeso per la pandemia: c'è però da inseguire la Champions, ambizione e frustrazione dei ricchissimi sceicchi qatarioti. Lui non la giocherà: non c'è stato verso di convincerlo a prolungare la permanenza fino alla fine delle competizioni, come invece suggerisce "caldamente" la Fifa. È una delle anomalie di una stagione che terminerà solo il 23 agosto, ma che sulla carta doveva concludersi fra 8 giorni.

Dieci giorni fa il direttore sportivo del Psg, l'ex milanista Leonardo, annunciava che Cavani e Thiago Silva non sarebbero rimasti a Parigi oltre la conclusione della Champions. Per il centravanti uruguaiano, un affronto che meritava risposta altrettanto decisa: «Me ne vado prima», portandosi dietro i 200 gol segnati col club francese.

Le regole glielo permettono: i contratti sono individuali, nessuno può prolungarli d'imperio. Il resto l'ha fatto un rapporto deteriorato già dalla scorsa estate con lo sbarco di Icardi al Parco dei Principi, peggiorato in autunno con 4 infortuni anche discussi e collassato a gennaio col mancato trasferimento all'Atletico Madrid.

Certo non lo rimpiangerà Neymar, solo uno dei suoi "nemici" nello spogliatoio parigino. Cavani lascerà gratis il Psg dal 1° luglio, potrà firmare con qualunque club, ma non potrà giocare fino a settembre, quando riaprirà il mercato. Fino a quel giorno potrà solo allenarsi con una nuova squadra. Così ha voluto la Fifa, per dissuadere i giocatori in scadenza a lasciare il proprio club o chi ha mandato calciatori in prestito ad altre società a riprenderseli.

L'obiettivo è evitare paradossi come quello di Tousart: l'uomo che affondò la Juve a Lione non potrà giocare il ritorno degli ottavi di Champions contro i bianconeri, visto che l'Hertha, che lo ha comprato a gennaio e lasciato in parcheggio fino a giugno, lo rivuole subito alla base. Il Psg ha 8 uomini a fine contratto e perderà certamente anche il terzino Meunier. Werner lascerà il Lipsia per iniziare ad assaporare il futuro al Chelsea. Per chi li perde, nessuna possibilità di sostituirli.

In Italia una circolare della Federcalcio promuove l'accordo tra i club per lasciare i giocatori in prestito fino a fine campionato. Tutti d'accordo? Quasi: Callejon è in scadenza col Napoli, e le lacrime della finale di Coppa Italia hanno ricordato a tutti che difficilmente resterà oltre il 30 giugno. De Laurentiis, in settimana, proverà a fargli cambiare idea.

