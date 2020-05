29 mag 2020 19:30

CE L'AVRA' IGIENIZZATO? – ADEL RAMI (EX DI PAMELA ANDERSON) FA IL MOLLICONE CON BIANCA GUACCERO (EX DI VENTOLA): LE MANDA UNA ROSA E UN MESSAGGIO IN DIRETTA TV - “CIAO, IO SONO A NIZZA E TU A MILANO. NON SIAMO LONTANI…” – LA PRESENTATRICE: "PRIMA CHE SI SCATENINO I GOSSIP, IO E RAMI NON CI CONOSCIAMO” - IL FUORIONDA DELLA GUACCERO: "COME SI IGIENIZZA LA PASSERA?"