17 giu 2021 18:33

I CECCHINI ERANO PRONTI A SPARARE SULL'ATTIVISTA DI GREENPEACE - L'UOMO CHE MARTEDÌ SERA E' ATTERRATO SUL PUBBLICO DI FRANCIA-GERMANIA HA RISCHIATO LA VITA: GLI AGENTI SI SONO FERMATI SOLO PER LA PRESENZA DEL GRANDE LOGO SUL PARACADUTE - GREENPEACE SI E' POI SCUSATA PER L'AZIONE, CHE NON E' ANDATA COME PREVISTO: IL PARACUDISTA INFATTI E' FINITO SUL PUBBLICO E HA FERITO DUE SPETTATORI