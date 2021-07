8 lug 2021 11:51

#CEFERINOUT – SUI SOCIAL DILAGA LA PROTESTA CONTRO IL NUMERO 1 UEFA DOPO IL RIGORE FANTASMA ALL’INGHILTERRA - ANTONELLO PIROSO SE LA PRENDE CON IL TUFFATORE STERLING. NELL’AZIONE C’ERANO DUE PALLONI IN CAMPO (MA LA VAR COSA CI STA A FARE?). L’ASSE CEFERIN-BORIS JOHNSON CHE SI SCHIERO’ CONTRO LA SUPERLEGA (ED E’ AMICO DEGLI EMIRI DEL QATAR, DOVE SI GIOCHERA’ IL MONDIALE) – TWEET AL VELENO: “FOOTBALL IS COMING CEFERIN”; "CI MANCA SOLO UN ARBITRO INGLESE PER LA FINALE" - LE BORDATE AL CAPO DEI FISCHIETTI UEFA ROSETTI