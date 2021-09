15 set 2021 23:17

CHAMPIONS AMARA PER LE MILANESI – IL MILAN VA AVANTI A LIVERPOOL, POI CADE NELLA RIPRESA. A SEGNO SALAH ED HENDERSON. ANNULLATO PER FUORIGIOCO UN GOL A KJAER, MAIGNAN PARA UN RIGORE A SALAH – INTER BEFFATA DAL REAL. COURTOIS PARA TUTTO, A UN MINUTO DALLA FINE RODRYGO GELA SAN SIRO. BIASIN: COME UN ANNO FA MA È UNA SCONFITTA MOLTO DIVERSA. LA SQUADRA DI INZAGHI HA GIOCATO “ALL’EUROPEA”..." – VIDEO