LA CHAMPIONS ANCORA SU "SKY SPORT" - ACQUISTATI, PER IL TRIENNIO 2021-2024, I DIRITTI DI 121 PARTITE SU 137 DELLA COPPA CAMPIONI E DI TUTTE QUELLE DI EUROPA LEAGUE E DELLA NEONATA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - LE RESTANTI 16 PARTITE DI CHAMPIONS SARANNO TRASMESSE SU AMAZON PRIME VIDEO…

ANTONIO BARILLÀ per www.lastampa.it

Il grande calcio ancora su Sky Sport. La società leader nel settore delle telecomunicazioni ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di Champions League per il triennio 2021/2024 e, per lo stesso periodo, di tutte le 282 partite a stagione di Europa League e di Europa Conference League.

Saranno quindi ben 408 i match per ognuna delle tre stagioni delle competizioni Uefa che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky -. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi tre anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno». Le partite saranno visibili su Sky e Now tv.

