5 mag 2021 23:09

LA CHAMPIONS PARLA INGLESE - IL CHELSEA BATTE 2-0 IL REAL E RAGGIUNGE IL CITY IN FINALE - "LA VERA SUPERLEGA E' LA PREMIER" - FAVOLA "BLUES", ZIDANE SPAZZATO VIA DAI GOL DI WERNER E MOUNT. SECONDA FINALE CONSECUTIVA PER IL TECNICO DEL CHELSEA TUCHEL. L'ANNO SCORSO L'HA PERSA CON IL PSG CHE POI LO HA ESONERATO IN INVERNO. LA RIVINCITA E' SERVITA: I PARIGINI CON POCHETTINO A CASA E LUI CON I BLUES IN FINALE!