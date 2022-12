IL COMICO MAURIZIO BATTISTA SI SCAGLIA CONTRO L'EX MOGLIE: "NON MI FA VEDERE NOSTRA FIGLIA" (COSA SI ASPETTAVA DOPO TUTTE LE BATTUTE CHE LE HA FATTO CONTRO NEI SUOI SPETTACOLI? LA SIGNORA, EVIDENTEMENTE, NON HA SENSO DELL’IRONIA) – “DOVREMMO TENERE LA BAMBINA UNA SETTIMANA A TESTA. MA IO DEVO CHIEDERE L’ELEMOSINA PER VEDERE MIA FIGLIA? ADESSO ANDIAMO IN IN TRIBUNALE E VEDREMO” – POI ANNUNCIA CHE REGALERA’ LA CAMERETTA DELLA FIGLIA: “E’ IL MIO ENNESIMO FALLIMENTO”