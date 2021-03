CHE BATTAGLIA NELLE ACQUE DI AUCKLAND: SIAMO 2-2, LUNA ROSSA VINCE BENE LA TERZA PROVA, MA PERDE LA QUARTA CON TEAM NEW ZEALAND. LA BARCA DI BERTELLI E’ NELLA STORIA: MAI 2 PUNTI CONSECUTIVI NELLA FINALE DEL TORNEO VELICO PIU' ANTICO DEL MONDO. ANCHE IN QUESTA SECONDA GIORNATA, CORSA CON VENTI LEGGERISSIMI, LUNA ROSSA HA FATTO CAPIRE A TUTTI DI POTERSELA GIOCARE CON I KIWI. DOMANI ALTRE DUE PROVE – VIDEO

Gian Luca Pasini per gazzetta.it

LUNA ROSSA NEW ZEALAND

E siamo 2-2 nella finale della 36esima Coppa America. Luna Rossa domina la prima regata, ma perde nettamente la seconda e quindi il risultato resta ancora in perfetto equilibrio in una finale che assegnerà il più antico trofeo velico del mondo a chi vincerà 7 regate. E Luna Rossa è nella storia: mai due punti consecutivi in finale per un’imbarcazione in finale. Pochi avrebbero immaginato, tre anni fa quando è cominciata questa avventura, che Luna Rossa, avrebbe avuto qualche rimpianto dopo 4 regate e soprattutto dopo averne vinte 2.

Ma è proprio così, perché la squadra e la barca hanno dimostrato di poter essere all’altezza di quella neozelandese. Anche in questa seconda giornata, corsa con venti leggerissimi, ha fatto capire a tutti di potersela giocare con i detentori neozelandesi. La spunterà chi avrà la forza di sbagliare meno e di resistere a questa battaglia tecnica e mentale.

LUNA ROSSA NEW ZEALAND 9

LA PRIMA REGATA— La prima regata viene rinviata quando già le barche sono nel box di partenza. Si ricomincia. Luna Rossa vuole la parte destra e la difende. Taglio della linea con barche appaiate. Al primo incrocio Luna Rossa con una manovra perfetta vira sul muso di Te Rehutai e di fatto in quel momento è l’ultimo in cui le due barche sono state in contatto. Perché da lì in poi (erano passati meno di un minuto dal via) Luna Rossa molla un metro, copre tutte le manovre della barca neozelandese. Chiudendo ogni possibilità di sorpasso. Il campo E, dove si corre oggi, è uno di quelli dove è praticamente impossibile sorpassare. E Luna Rossa non concede nulla agli avversari. Anche se i numeri di velocità raccontano di una leggera predominanza neozelandese, la realtà dei fatti è che Luna Rossa guadagna in 5 lati su 6 del percorso. E alla fine chiude con 37” secondi di vantaggio su Te Rehutai, il distacco più netto fino a qui accumulato.

LUNA ROSSA TEAM NEW ZEALAND

LUNA ROSSA 1

LA SECONDA REGATA— Partenza molto simile alla prima. Con Luna Rossa che sta a destra del campo di regata, ma che si trova molto (troppo) vicino all’avversario. Non potrebbe replicare la manovra fatta in precedenza e quindi decide di virare subito, lasciando via libera alla barca di Peter Burling. C’è un momento in cui Luna Rossa dà l’impressione di poter recuperare, ma è solo un momento. I Kiwi non si fanno pregare e vanno a difendere la posizione. Tocca Luna Rossa fare l’inseguitore. Le barche sono vicine al primo cancello di bolina (9”), ma non così alla fine del secondo lato. Una manovra sbagliata di Luna Rossa (un problema tecnico a bordo?) fa scendere la barca dal foil e Te Rehutai vola via. Allargando il vantaggio nella seconda regata, fatta con vento ancora più leggero e un vantaggio che aumenta di lato in lato. Risultato quindi 2-2, domani si torna in acqua più o meno con le stesse condizioni di oggi. La battaglia navale continua.

