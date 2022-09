CHE CE FREGA DEL DIVORZIO, NOI C’AVEMO TOTTI-GOL! DOPO LE STORIE DI CORNA, ROLEX, CIMICI, INVESTIGATORI PRIVATI E LE SCINTILLE CON ILARY, IL PUPONE TORNA IN CAMPO PER LA SUPERCOPPA DELLA LEGA CALCIO A 8. IRONIA DELLA SORTE AFFRONTERA’ LA ROMA – NELLA SUA SQUADRA ANCHE ALTRI EX CALCIATORI: ALDAIR, AQUILANI E PIZARRO MA ANCHE IL MITOLOGICO MOSCARDELLI…

Marco Calabresi per il Corriere della Sera - Roma

TOTTI CALCIO A 8

A poche ore dal suo 46° compleanno, e dopo settimane in cui il suo nome è stato legato solo a vicende di gossip, Francesco Totti torna in campo. Lo farà lunedì, all'Orange Futbolclub, a due passi dallo stadio Olimpico. E, ironia della sorte, la sua avversaria nella supercoppa organizzata dalla Lega Calcio a 8 sarà la Roma. Totti, invece, giocherà per la squadra che porta il suo nome (Totti Soccer Weese), che sarà successivamente impegnata nel campionato di Serie A della Lega formato da 22 squadre.

L'allenatore sarà, come nella passata edizione, Carlo Cancellieri: in rosa, tanti altri ex calciatori. Da Aldair ad Alberto Aquilani, fino a Emanuele Calaiò, Antonio Floro Flores, Davide Moscardelli, David Pizarro e Fabiano Santacroce, che si alterneranno - compatibilmente con i loro impegni professionali - sui campi della Lega Calcio a 8. Il titolo della passata stagione è stato vinto dalla Lazio di Daniele Chilelli.

TOTTI CALCIO A 8

Il campionato inizierà il 3 ottobre. Previste gare di sola andata. Le prime 12 squadre della classifica accedono agli spareggi finali, le altre accedono ai i playout, mentre le ultime due retrocedono direttamente in Serie A2. Quest' anno è in programma anche la Coppa di Lega. A dicembre è in programma la finale di Supercoppa Italiana, che vedrà protagonista anche stavolta la Totti Soccer Weese. A contendergli il trofeo sarà il Treviso.

