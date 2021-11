CHE CI FA LEWANDOWSKI AL GALA’ DEL PALLONE D’ORO? - "MARCA": ''OSPITE' A SORPRESA DELLA SERATA SARA’ IL BOMBER POLACCO. FRANCE FOOTBALL GLI CONSEGNERÀ UN RICONOSCIMENTO PER I SUOI ULTIMI DUE ANNI. POTREBBE RICEVERE IL PREMIO COME MIGLIOR ATTACCANTE DEL MONDO (NOVITÀ DI QUEST'ANNO) E C'È CHI DICE CHE POTREBBE ADDIRITTURA RICEVERE IL…

Da https://www.marca.com/futbol/balon-oro/2021/11/29/61a51207268e3eed668b457e.html

Robert Lewandowski non alzerà a Parigi il Pallone d'Oro 2021 ma un trofeo che lo accrediterà come uno dei migliori giocatori al mondo. Ospite a sorpresa della serata parigina sarà il bomber polacco del Bayern. Potrebbe ricevere il premio come miglior attaccante del mondo (novità di quest'anno) e c'è chi dice che potrebbe addirittura ricevere il Pallone d'Oro 2020.

La rivista ha deciso di annullare il premio a causa della pandemia, visto che la Ligue 1 non era finita e il calcio, come tutto, ha subito uno stop. Lewandowski era il chiaro favorito per titoli e numero di gol, ma è rimasto senza premio a causa della decisione della testata francese

Quest'anno, però, ha voluto recuperare il gap dello scorso anno con un galà spettacolare in cui ci saranno due nuovi premi, uno per il miglior club dell'anno e l'altro per il miglior attaccante. I Premi, in ogni caso, servono a fare da cornice all'incoronazione di Leo Messi che riceverà il settimo pallone d’Oro della sua carriera.

