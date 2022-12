CHE COSA FARESTE SE INCONTRASTE IN TRENO IL VOSTRO IDOLO? “C’È ALBERTO ANGELA SUL MIO VAGONE, COSA CAZZO FACCIO?” - NOTEVOLE IL SUGGERIMENTO DI UN UTENTE SU TWITTER: “TRAVESTITI DA ACHEO, SARÀ LUI AD AVVICINARSI” (MAGARI FUNZIONA EH)…

alberto angela

Estratto dell’articolo di Marianna Aprile per “Oggi”

Che cosa fareste se incontraste in treno il vostro idolo? Forse chiedereste consigli su Twitter, come ha fatto @tudifrudi: «C’è Alberto Angela sul mio vagone, cosa c***o faccio? Ho tre ore di treno davanti per cambiare per sempre la mia vita». Notevole il suggerimento di @aeleganzanota: «Travestiti da acheo, sarà lui ad avvicinarsi» (Magari funziona eh).

achei