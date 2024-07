CHE COSA HA FATTO DI MALE DIEGO PER AVERE DEI FIGLI COSI’? - DALMA MARADONA HA RIVELATO DI AVER PARLATO COL PADRE, SCOMPARSO NEL 2020, TRAMITE UNA MEDIUM (MEJO DI RED RONNIE CON JIMI HENDRIX): “E’ STATO BELLISSIMO. MI HA DETTO COSE CHE NON AVEVA MODO DI SAPERE. ERANO MOLTO PRIVATE E NON POTEVA TROVARLE DA NESSUNA PARTE”

Maradona non trova pace, a tirare in ballo il Pibe De oro ora è la primogenita Delma che ha raccontato in Argentina di essere stata messa in comunicazione con suo padre da una medium.

Il rapporto tra padre e figlia era fortissimo, e quella bambina diventata oggi donna non ha resistito all’invito rivoltole da una conoscenza comune affinché incontrasse la medium per cercare un contatto immateriale con suo padre.

«È andata molto bene, quello che è successo è stato molto bello – racconta adesso – Quando è successo quello che è successo a mio padre, ho detto ‘beh, voglio vedere cosa succede’, perché stavano accadendo molte cose anche alla mia figlia maggiore e non sapevo come aiutarla. Così sono andata ed è stato bellissimo»

«Il tramite è stato una donna – ha aggiunto Dalma – Era una persona molto vicina, non importa chi, ma mi ha detto: ‘Penso che tu e tua sorella Giannina dovreste incontrare questa donna’. E poiché mi fido di quella persona, visto che è successo qualcosa di simile a quella persona con un membro della sua famiglia, ho detto ‘beh, ci proverò‘”»

I dubbi sono normali, ma Delma è sicura di non essere stata imbrogliata, perché tra le cose che la medium le ha raccontato ci sono particolari che nessun altro poteva sapere

«Pensavo ‘che ne so se è vero o no, tu puoi sapere tutto di me’. Ma no, mi ha detto cose che non aveva modo di sapere. Erano molto privatee non poteva trovarle da nessuna parte»

