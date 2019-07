CHI E’ L’UOMO PIU’ PERICOLOSO D’EUROPA? UN LATITANTE? UN CRIMINALE? NO, PER I SIGNORI DELL’ECONOMIST E’ ADDIRITTURA SALVINI! DOPO AVER DEFINITO ANNI FA “UNFIT” BERLUSCONI, IL SETTIMANALE DELLA CITY DI LONDRA ORA SPARA ALZO ZERO CONTRO IL LEADER LEGHISTA - SUL "RUSSIAGATE" DELLA LEGA, ‘LE MONDE’ CHIEDE DI "ANDARE FINO IN FONDO". PER 'NEWSWEEK', "L'INCHIESTA PUÒ DURARE ANNI"