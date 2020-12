23 dic 2020 17:24

CHE FIGURA DA SBORRONE! – EPIC FAIL PER ANDRÈ VERISSIMO, PILOTA DELLA SUPERBIKE BRASILIANA: SUL RETTILINEO DEL TRAGUARDO SI ALZA IN PIEDI E INIZIA A ESULTARE IN ANTICIPO, MA VIENE RAGGIUNTO DA DUE AVVERSARI CHE LO SUPERANO, RELEGANDOLO ALLA TERZA POSIZIONE… VIDEO