CHE FINE FARÀ LA SAMPDORIA? - TRATTATIVA IN CORSO PER LA CESSIONE DEL CLUB AD ANDREA RADRIZZANI E MATTEO MANFREDI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO PRELIMARE PER L'ACQUISTO APPROVATO DAL CDA, MA SUL QUALE MANCA L'OK DI MASSIMO FERRERO - “ER VIPERETTA” PRETENDE 35 MILIONI MENTRE LA COPPIA DI FINANZIERI E’ ARRIVATA A OFFRIRNE 32 - LA SOMMA SERVE A FERRERO PER SODDISFARE LE RICHIESTE DEL TRIBUNALE PER I CONCORDATI IN CORSO...

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - E' stata una domenica di lavoro per il futuro della Sampdoria con Gianluca Vidal, titolare del Trust che controlla il club ligure, che avrebbe avuto contatti con gli uomini di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che hanno sottoscritto un accordo prelimare per l'acquisto del club approvato dal Cda, ma sul quale manca l'ok del patron Massimo Ferrero. L'imprenditore romano aspetta notizie da Vidal per capire se l'offerta può andare incontro alle sue aspettative.

Ferrero pretende 35 milioni, la coppia di finanzieri pare essere arrivata a 32. La somma serve al patron della Sampdoria per soddisfare le richieste del tribunale per i concordati che l'imprenditore ha in corso. Ferrero, attraverso il suo avvocato, ha ribadito che nonostante l'operata del Cda del club, la cessione della Sampdoria dovrà passare attraverso il trustee o direttamente dalla proprietà.

Serve un'intesa possibilmente entro domani alle 18 quando ci sarà a Corte Lambruschini l'assemblea degli azionisti della Samp. L'intesa è fondamentale per procedere all'aumento di capitale per cui la coppia Radrizzani - Manfredi ha stanziato 35 milioni, mentre altrettanti sono a disposizione per pagare una prima parte dei debiti.

L'assemblea in caso del no di Ferrero all'accordo potrebbe procedere ugualmente all'aumento di capitale che i due manager attuarebbero attraverso Across Fiduciaria che tempo fa ha acquisito un centinaio di azioni dal piccolo azionista Andrea Gais. Ciò potrebbe accadere anche se Ferrero non si presentasse all'assemblea. L'operazione però potrebbe essere impugnata da Ferrero. Intanto i gruppi della Gradinata Sud, cuore del tifo blucerchiato, hanno chiamato a raccolta i tifosi sotto la sede.

