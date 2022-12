CHE FINE HA FATTO AARON RAMSEY? - DOPO L'ELIMINAZIONE DEL GALLES DAL MONDIALE IN QATAR, IL NIZZA LO ATTENDEVA PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, MA IL CENTROCAMPISTA GALLESE HA FATTO PERDERE LE PROPRIE TRACCE - L'EX JUVENTINO È ANCHE SPARITO DAI SOCIAL E IL SUO ALLENATORE, LUCIEN FAVRE, NON HA AVUTO NOTIZIE DA LUI: "PENSO CHE LA COPPA DEL MONDO PER LUI SIA STATA DURA DA DIGERIRE. ERA MOLTO DELUSO PER I MONDIALI" (MA PERCHÉ, PENSAVA DI VINCERLI?)

Finita l'avventura ai Mondiali di Qatar 2022 tanti calciatori hanno fatto immediatamente rientro nei propri club di appartenenza per mettersi nuovamente a disposizione dei propri allenatori. C'è chi come Kylian Mbappé a tre giorni dalla finale persa contro l'Argentina si è presentato agli allenamenti del Psg e chi come Kamil Glick è sceso addirittura in campo con la maglia del suo Benevento tre giorni dopo l'eliminazione della sua Polonia dalla rassegna iridata, c'è anche chi si è preso qualche giorno in più di vacanza ma tutti ormai hanno fatto rientro nella propria squadra per prepararsi in vista della ripresa dei campionati nazionali. Tutti, tranne Aaron Ramsey attualmente al centro di quello che è diventato un vero e proprio mistero.

Il suo Galles infatti ha giocato l'ultima partita ai Mondiali lo scorso 29 novembre quando cioè, dopo la bruciante sconfitta per 3-0 contro l'Inghilterra, è stato ufficialmente eliminato nella fase a gironi. Il classe '90 ex Juventus come tutti i suoi compagni di Nazionale ha dunque lasciato anzitempo il Qatar per fare qualche giorno di vacanza e poi tornare ad allenarsi con il suo attuale club, il Nizza.

Il 32enne però da allora non si è mai presentato al centro dall'allenamento della società francese e ha fatto perdere completamente le sue tracce sparendo anche dai social network (il suo ultimo post pubblicato sui propri profili social per pubblicizzare l'uscita del libro di ricette della moglie Colleen risale infatti allo scorso 5 dicembre). Il centrocampista gallese nemmeno in occasione del Natale e del suo compleanno (il 26 dicembre) si è palesato dando notizie di sé. A questo punto non si sa nemmeno se il calciatore abbia intenzione di tornare in Francia oppure "diserterà" per poi magari impelagarsi in una battaglia legale con il club transalpino.

Interpellato a riguardo durante una conferenza stampa, anche l'allenatore del Nizza, Lucien Favre, ha ammesso di non avere idea se ed eventualmente quando Aaron Ramsey si aggregherà alla squadra che il 29 dicembre tornerà in campo per il match di Ligue 1 contro il Lens. "Ramsey, non è tornato… – ha infatti risposto il tecnico transalpino –. Penso che la Coppa del Mondo per lui sia stata dura da digerire. Vedremo in futuro. Era molto deluso per i Mondiali. Si prende del tempo per riprendersi del tutto. Questo è tutto" ha quindi chiosato svelando Favre anche il motivo per il quale probabilmente il calciatore gallese è praticamente sparito dopo la precoce eliminazione ai Mondiali.

L'allenatore ha anche svelato che da allora neanche lui lo ha sentito ("Non ho parlato con lui" ha infatti aggiunto) e dunque ha notizie certe di dove sia Aaron Ramsey, cosa stia facendo e soprattutto se abbia intenzione di tornare ad allenarsi con il suo Nizza. L'alone di mistero creatosi attorno al centrocampista gallese ex Juventus dunque non sembra ancora diradarsi in alcun modo.

