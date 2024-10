CHE FINE HA FATTO FEDERICO CHIESA? DA QUANDO È ARRIVATO AL LIVERPOOL HA GIOCATO APPENA 78 MINUTI IN 3 PARTITE - LUCIANO SPALLETTI LO CONSIDERA UN TOP PLAYER ("È IL NOSTRO SINNER") MA IL TECNICO DEI "REDS", ARNE SLOT, NON E' DELLA STESSA IDEA, ANCHE A CAUSA DEI PROBLEMI FISICI DELL'EX ATTACCANTE DELLA JUVE: "HA SALTATO L’INTERA PREPARAZIONE PRE-CAMPIONATO E POI È ENTRATO IN UN CAMPIONATO DOVE L’INTENSITÀ È PIÙ ALTA RISPETTO ALLA SERIE A"

Da www.ilnapolista.it

Arne Slot sta facendo un lavoro più che soddisfacente al Liverpool. I Reds sono al vertice in Premier League e stanno disputando anche un’ottima Champions, seppure senza aver affrontato per ora avversari di pari livello (il Milan stesso non lo è, ovviamente). Tra i tanti temi affrontati in Conferenza pre-Lipsia, l’allenatore ha parlato di Federico Chiesa che sta stentando non poco. Ha saltato la preparazione e ha giocato appena 78 minuti. Ieri il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.

SLOT ESPRIME SOLIDARIETÀ A FEDERICO CHIESA

Di seguito le dichiarazioni riguardanti l’esterno della Nazionale:

«Federico ha saltato l’intera preparazione pre-campionato e poi è entrato in un campionato dove l’intensità potrebbe essere più alta rispetto alla Serie A. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. È difficile dire quando tornerà, ma deve essere una grande delusione per lui che sia continuamente costretto a entrare e uscire dalle sessioni di allenamento. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci porterà in futuro. Al momento, purtroppo per lui, non è disponibile.»

QUANDO SLOT GIÀ PARLÒ DELL’ITALIANO CONTRO IL BOLOGNA: «LO ASPETTIAMO PER ALTRE NOTTI»

Jota e Chiesa come stanno?

«Mi aspetto che Jota sia disponibile a giocare. Chiesa si è allenato ieri, ha avuto qualche problema e non me lo aspetto in campo. Dobbiamo guardare anche avanti, so che sarebbe stato bello giocare contro una squadra italiana per lui ma lo aspettiamo per altre notti».

Credete di poter andare avanti in Champions e rimanere in alto in Premier?

«Possiamo competere, abbiamo tanta qualità e coesione in questa squadra. Anche chi non gioca è felice quando segniamo e vinciamo, questo è buono. Certo, dobbiamo assolutamente crescere se vogliamo rimanere dove siamo. Ogni partita è difficile in Premier League, tutti me lo dicono sempre. Abbiamo tanta qualità nei singoli, comunque, per pensare di poter restare lassù in alto».

Come sceglie i titolari?

«Abbiamo molti giocatori che possono aiutarci. Ogni volta che abbiamo bisogno di qualcuno, si mostra pronto… Ma ancora rimangono tante sfide difficili».

