CHE FINE HA FATTO FRANZ BECKENBAUER? A 78 ANNI LA LEGGENDA DEL CALCIO TEDESCO È SPARITA DA MESI DOPO AVER PERSO LA VISTA ALL’OCCHIO DESTRO: “PATISCE UN DETERIORAMENTO SIGNIFICATIVO DELLA CAPACITÀ DI GIUDIZIO E DELLA MEMORIA” - IL FRATELLO DEL MITOLOGICO “KAISER FRANZ”: “NON MI PIACE MENTIRE. LUI NON STA BENE”. L'EX DIFENSORE HA SUBÌTO DUE INTERVENTI AL CUORE E UN IMPIANTO ALL'ANCA E NEL 2019 HA RIVELATO ALLA RIVISTA “BUNTE” DI…

Estratti da fanpage.it

franz beckenbauer

Le Germania è molto preoccupata per uno dei suoi massimi idoli sportivi, Franz Beckenbauer. Il leggendario ‘Kaiser', dominatore del calcio europeo e mondiale con Bayern Monaco e Germania Ovest negli anni '70 – durante i quali vinse due volte il Pallone d'Oro – e poi ancora campione del mondo da allenatore con la nazionale tedesca a Italia '90, è in condizioni di salute non solo serie ma anche irreversibili.

L'ultimo aggiornamento sullo stato del 78enne Beckenbauer lo ha dato il fratello Walter in un documentario che sarà in uscita domani su ARD: "Se dicessi adesso che sta bene mentirei, e non mi piace mentire. Lui non si sente bene. È un continuo su e giù".

franz beckenbauer

(...)

Beckenbauer è completamente sparito agli occhi del pubblico da aprile scorso, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ‘Spiegel' ha lanciato l'allarme la settimana scorsa, affermando che qualsiasi shock a livello emotivo potrebbe mettere a "serio rischio" le condizioni del Kaiser, che ha subìto un "deterioramento significativo" che ha colpito sia la sua capacità di giudizio che la sua memoria, senza prospettive di miglioramento.

pele beckenbauer

Una situazione dunque irreversibile, che è il punto d'arrivo dei tanti problemi di salute patiti da Beckenbauer negli ultimi anni. L'ex difensore ha subìto due interventi al cuore e un impianto all'anca e nel 2019 ha rivelato alla rivista ‘Bunte' di aver perso la vista da un occhio: "Ho avuto un infarto oculare, purtroppo non riesco più a vedere nulla con l'occhio destro. E devo stare attento con il cuore". Adesso tutta la Germania si stringe con affetto intorno al suo eterno Kaiser.

franz beckenbauer e il figlio stephan pele chinaglia beckenbauer BECKENBAUER 3 BECKENBAUER BECKENBAUER 2 BECKENBAUER 1 BECKENBAUER pele beckenbauer