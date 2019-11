CHE FINE HA FATTO MANDZUKIC? IL CENTRAVANTI PAGATO (5MLN NETTI A STAGIONE PIU’ BONUS) PER RESTARE FUORI SQUADRA. LUI VUOLE IL MANCHESTER UNITED E IL DS BIANCONERO PARATICI TRATTA A LONDRA- LA JUVE VORREBBE INSERIRE POGBA NELL' AFFARE, MA SOPRATTUTTO VUOLE EVITARE UNA MINUSVALENZA DOPO…

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Per capire che Mario Mandzukic è ancora un giocatore della Juventus c' è una sola possibilità: andare nei negozi bianconeri e trovare la sua maglietta numero 17 ancora in vendita. Per capire dove potrà andare il croato con la riapertura del mercato, invece, bisogna seguire Fabio Paratici. Il ds bianconero è stato avvistato a Londra per affari e la pista che porta al Manchester United è tornata attiva, anche se il club inglese offre poco per un attaccante fermo da mesi (meno di 4 milioni di euro) che avrebbe già trovato l' accordo con i Red Devils.

La Juve vorrebbe inserire Pogba nell' affare, ma soprattutto vuole evitare una minusvalenza dopo la beffa di dover pagare uno stipendio sontuoso (5 milioni netti a stagione più bonus) per non vedere più Mandzukic in squadra. Una soluzione si troverà per questo vice campione del mondo che è diventato un vero e proprio fantasma torinese. Era un senatore inamovibile della squadra di Allegri, con 9 trofei vinti (compresi 4 scudetti) in 4 anni, mentre ora è un effetto collaterale della rivoluzione sarriana. Dopo aver respinto l' ipotesi di un trasferimento estivo last minute,

«Mister No Good» è stato messi fuori squadra (alla Continassa si allena a parte), è stato tagliato dalla lista Champions (che lui vinse nel 2013 con il Bayern Monaco) ed è pure sparito dai social. Gli ultimi aggiornamenti personali risalgono ad agosto e il suo slogan preferito («Never stop», mai smettere) ora strappa un sorriso.

Mandzukic è fermo dall' amichevole del 17 agosto a Trieste, ultima presenza in campo, quando Sarri aveva la polmonite e la Juve era un cantiere aperto con tanti problemi da risolvere. I tasselli sono via via andati al loro posto, su tutti i casi Higuain&Dybala, mentre il centravanti e la Juve decidevano di comune accordo di separarsi in casa.

Everton, via Kean: c' è il Milan Mandzukic ha le valigie già pronte e punta ad andare in Premier, dopo aver rifiutato le proposte dal Qatar e soppesato anche un' avventura negli Usa. A 33 anni e mezzo si sente ancora un top player, ma in Inghilterra potrebbe non ritrovare l' ex compagno Moise Kean.

Il giovane azzurro, ceduto dalla Juve all' Everton per 27,5 milioni di euro, finora ha collezionato 288 minuti in 9 presenze (solo due da titolare) e nell' ultima partita non è stato convocato per motivi disciplinari causa ritardo alla riunione tecnica (era recidivo). Per questo motivo non è esclusa una cessione a gennaio: Kean piace molto al Milan che lo segue da tempo e ha bisogno di cambiare un attacco deludente.

