CHE FINIMONDO PER QUEL PORTIERE BIONDO! - IL GOL DA CENTRAVANTI PURO DEL LAZIALE IVAN PROVEDEL CONTRO L'ATLETICO MADRID FA IL GIRO DEL MONDO - IL CLASSE 1994 CONFERMA AVERE UNA CERTA CONFIDENZA CON LA RETE: FINO AI 15 ANNI GIOCAVA DA ATTACCANTE E GIÀ NEL 2020, AI TEMPI IN CUI GIOCAVA PER LA JUVE STABIA, AVEVA SEGNATO IL GOL DEL 2-2 CONTRO L'ASCOLI - ERA DAL 2011 CHE UN PORTIERE NON SEGNAVA IN CHAMPIONS LEAGUE, MA PROVEDEL NON È IL PRIMO PORTIERE ITALIANO A RIUSCIRCI… - VIDEO

Lazio goalkeeper Ivan Provedel scored a last minute equaliser against Atletico Madrid ?? UCL | betway | Doku | Haaland pic.twitter.com/2yKqq9CqRz — Nathi (@Mp_Hustler) September 19, 2023

Estratto dell'articolo di Gabriele Conflitti per www.goal.com

ivan provedel 3

L'estremo difensore realizza il goal dell'1-1 in pieno recupero e permette ai biancocelesti di evitare la sconfitta contro l'Atletico Madrid. […] Ivan Provedel si è reso protagonista di una serata speciale, realizzando in extremis la rete che ha evitato ai biancocelesti di uscire sconfitti contro l'Atletico Madrid.

Un goal frutto dell'ultimissima azione della partita, nato dagli sviluppi di un corner e terminato con il colpo di testa del portiere su cross di Luis Alberto.

[…]

ivan provedel 2

NON E' LA PRIMA VOLTA

La gioia per il goal del pareggio contro l'Atletico Madrid non è stata però la prima in zona goal per Provedel. […] Già il 7 febbraio del 2020 aveva messo a segno il goal del 2-2 contro l'Ascoli ai tempi in cui vestiva la maglia della Juve Stabia.

RICORDI D'INFANZIA

D'altronde una certa confidenza con il goal, Provedel l'ha dimostrata anche da bambino. Lui stesso in un'intervista rilasciata durante un ritiro con la Nazionale italiana rilevò di aver giocato da centravanti fino all'età di 15 anni. […]

ivan provedel 1

IL SECONDO ITALIANO

Provedel non può però togliersi la soddisfazione di essere il primo portiere italiano a iscriversi sul tabellino dei marcatori di una gara di coppe europee. […] Era il 2 novembre 2006 quando Marco Amelia, che ai tempi difendeva la porta del Livorno, segnò di testa in casa del Partizan nel match valido per la fase a gironi di Coppa Uefa e siglando così la rete dell'1-1 finale.

ivan provedel 6

PREDECESSORI

Provedel entra nella cerchia ristrettissima di portieri in grado di segnare almeno un goal nella fase finale della Champions League. Il primo in assoluto fu il tedesco Hans-Jorg Butt, che per ben tre volte andò in goal nella fase a gironi di Champions League e sempre contro la Juventus. Il tedesco timbrò il cartellino contro i bianconeri nella prima volta nel 2001, per poi ripetersi l'anno successivo e infine nel 2009.

ivan provedel 4

Ad anticipare Provedel c'è stato poi il turco Sinan Bolat, che nel 2009 ai tempi dello Standard Liegi segnò di testa un goal contro l'AZ Alkmaar permettendo ai belgi di ottenere il terzo posto nel girone. Nel 2011 il privilegio di diventare portiere-marcatore toccò a Vincent Enyeama. Sotto contratto con l'Hapoel Tel Aviv, realizzò un calcio di rigore contro il Lione.

ARTICOLI CORRELATI

ivan provedel 5 ivan provedel 10

[…]

ivan provedel 7 PROVEDEL LAZIO ATLETICO MADRID ivan provedel 8 ivan provedel 9 PROVEDEL LAZIO ATLETICO MADRID