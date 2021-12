CHE “REGALINO” NEYMAR! – L’ATTACCANTE BRASILIANO HA FESTEGGIATO IL NATALE NELLA SUA NUOVA CASA DA 3 MILIONI DI EURO (L’EQUIVALENTE DI "APPENA" UN MESE DI STIPENDIO) AD ALPHAVILLE, QUARTIERE DI LUSSO DI SAN PAOLO IN BRASILE – LA VILLA DI OLTRE 1500 METRI QUADRI È DOTATA DI TUTTI I COMFORT, TRA CUI PALESTRA, PISCINA RISCALDATA, UN GARAGE CHE PUÒ OSPITARE FINO A 20 VEICOLI DI GROSSE DIMENSIONI E…

neymar 2

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Neymar riuscirà a recuperare per la supersfida degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid? Mentre i tifosi dei Bleus si pongono questa domanda e sperano di ritrovare presto la stella brasiliana, quest'ultimo oltre a proseguire nel suo percorso di riabilitazione dall'infortunio, si è dedicato al mercato immobiliare.

la villa di neymar 1

O'Ney ha potuto festeggiare il Natale con un super regalo: una casa nuova di zecca in patria, a dir poco lussuosa, dove celebrerà anche con familiari e amici l'arrivo del nuovo anno.

Non ha badato a spese Neymar per regalarsi una nuova eccezionale residenza. Oltre 1500 mq per una casa dotata di tutti i comfort situata ad Alphaville, quartiere di lusso di San Paolo in Brasile. Si tratta di un'abitazione dall'architettura molto moderna, che può disporre di sei suite e camere da letto, alloggi per il personale, un gigantesco soggiorno, con una cucina all'avanguardia e ovviamente palestra.

la villa di neymar 2

Sala da biliardo e ping pong, cantina, campo da squash, ufficio e garage dalle dimensioni extra-large che può ospitare fino a 20 veicoli di grosse dimensioni. Inoltre c'è una grande piscina riscaldata.

La nuova casa di Neymar è un vero e proprio gioiello anche dal punto di vista tecnologico con impianto di domotica e totale controllo di luci, video, audio e telecamere di sorveglianza. Presente anche un terrazzo che circonda tutto il perimetro, con vista sulla verde vallata, a cui si può accedere anche grazie ad un ascensore panoramico.

la villa di neymar 3

L'attaccante del Paris Saint-Germain si è già trasferito nella nuova lussuosa abitazione dove trascorrerà le festività prima di rientrare alla base. Qui ospiterà amici e parenti per vivere momenti di relax proseguendo comunque le terapie per il recupero dall'infortunio al piede.

La nuova casa di Neymar vista dall’alto

Il costo di tutta la residenza è di circa 20 milioni di Real brasiliani, ovvero poco più di 3 milioni di euro. Una cifra altissima per tutti, ma non di certo per Neymar che è uno dei calciatori più pagati al mondo.

Il brasiliano arrivato a Parigi per 222 milioni di euro, (operazione complessiva da quasi 500 milioni considerando anche cartellino e ingaggio), incassa uno stipendio da 30 milioni di euro netti all'anno, con il club che si occupa anche di ogni impegno fiscale. Considerando che mensilmente incassa 3.611.200 euro lordi, questa abitazione gli è costata "appena" una mensilità di retribuzione.

