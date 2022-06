CHE MAZZATA TERRIFICANTE PER BERRETTINI! HA PERSO WIMBLEDON PER UN TAMPONE NON OBBLIGATORIO: “MA COSI’ HO PROTETTO GLI ALTRI” - L’AZZURRO E’ RISULTATO POSITIVO AL COVID: E ORA TREMANO ANCHE DJOKOVIC E NADAL. IL SERBO, NEI GIORNI PRECEDENTI IL TORNEO, SI ERA ALLENATO CON MARIN CILIC (ANCHE LUI CONTAGIATO) MENTRE NADAL ERA STATO IL PRIMO NELLA STORIA ASSIEME A BERRETTINI A CALPESTARE L'ERBA DEL CENTRALE PRIMA DELL'INIZIO DELLA COMPETIZIONE…

Marco Calabresi per corriere.it

Una mazzata terrificante. Matteo Berrettini è positivo al Covid: niente Wimbledon per il tennista italiano, finalista 2021, a poche ore dal primo turno contro il cileno Garin (lo sostituirà lo svedese Elias Ymer). «Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19», ha annunciato il romano su Instagram. «Ho avuto sintomi di influenza e mi sono isolato negli ultimi giorni. Anche se non sono stati sintomi gravi, ho deciso che era importante sottopormi a un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di tutti quelli coinvolti nel torneo», ha spiegato ancora il 26enne, numero 11 del tennis mondiale.

Berrettini era tra i favoriti del torneo dopo aver vinto di fila Stoccarda e Queen’s (nove vittorie consecutive dal momento del rientro dopo un intervento alla mano) e imbattuto sull'erba in stagione. Il romano, inserito nella metà del tabellone con Rafa Nadal, puntava a migliorare il risultato dello scorso anno, cioè a vincere il suo primo Slam dopo la sconfitta patita da Djokovic lo scorso 11 luglio. In questa edizione si era già registrato un altro ritiro eccellente, quello di Cilic che si era allenato sul centrale assieme a Djokovic, mentre Berrettini aveva lavorato insieme a Nadal.

Anche il croato ha dovuto dire arrivederci al 2023 ai Championships a causa del Covid, ed è inevitabile temere un focolaio che potrebbe coinvolgere prima di tutto proprio Novak Djokovic (che ieri ha esordito sul centrale battendo in quattro set il sudcoreano Kwon) e Rafa Nadal: il serbo, nei giorni precedenti il torneo, si era allenato proprio con Marin Cilic, mentre Nadal era stato il primo nella storia — assieme proprio a Berrettini — a calpestare l'erba del centrale prima dell'inizio della competizione.

Berrettini, negli ultimi giorni, si era isolato nella casa affittata e in cui alloggiava insieme al suo staff (quest'anno, infatti, non è necessaria la «bolla» per partecipare ai Championships): aveva deciso di annullare tutti i suoi appuntamenti con i media alla vigilia del match contro Garin e, cosa più allarmante, ieri non era sceso in campo per allenarsi e prendere ancora più confidenza con l'erba di Wimbledon. Purtroppo c'era un motivo, emerso a poche ore dal debutto, dopo un tampone svolto in autonomia.