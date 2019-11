CHE MOUTAMENTI! MA IL MOURINHO CHE OGGI PROMETTE “PASSIONE” AL TOTTENHAM E’ LO STESSO CHE NEL 2015 DICEVA: “NON ALLENERO’ MAI GLI SPURS. PERCHE’ IO SONO UNO DEL CHELSEA E AMO TROPPO I SUOI TIFOSI?” – DOPO 11 MESI DA LEONE IN GABBIA, IL PORTOGHESE TORNA NELLA SAVANA CON UN CONTRATTO DA 16,5 MILIONI - LA SFIDA NELLA SFIDA: A CHI DICE CHE HA PERSO LO SMALTO DEL 'TRIPLETE' MOU DOVRA’ DIMOSTRARE DI NON ESSERE BOLLITO

Fabrizio Bocca per “la Repubblica”

mourinho

«Cosa posso promettervi? Io vi prometto passione». La grandezza di José Mário dos Santos Mourinho Félix (56 anni), unita a furbizia, sfacciataggine e una capacità unica di dividere il mondo tra chi sta con lui e chi contro - ci sarebbe anche una sola parola che riassume tutto questo - è proprio nel suo essere uno straordinario giocatore delle tre carte, un fantastico incantatore di serpenti, un magnifico venditore di pentole.

E così ai superbi galli speronati da combattimento del Tottenham, oggi ridotti a polli spennacchiati - 14° posto in Premier, -11 dal City, -20 dalla testa, dopo il 4° posto dello scorso anno e la finale di Champions col Liverpool - il vincitore di due Champions e di 8 campionati in Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia in realtà non ha garantito nulla. Se non il classico repertorio di manette, mani alle orecchie, «non sono un pirla», «zero tituli» e colleghi trattati a pesci in faccia. Uno splendido attaccabrighe.

Il resto si vedrà, anche perché dicono che Mou abbia perso lo smalto del Triplete e oggi sia rimasto l' avatar di se stesso. Anche se il suo fascino resta intatto e così 337 giorni dopo esser stato a sua volta licenziato dal Manchester Utd, eccolo qui a guidare il club di cui disse nel 2015: «Non potrei mai allenare il Tottenham, amo troppo i tifosi del Chelsea». Appunto.

mourinho

Intanto, sull' onda del clamoroso ribaltone, si è fatto pagare dal nuovo datore di lavoro Daniel Levy, presidente del Tottenham che si è costruito uno stadio da quasi un miliardo di euro per poi ritrovarsi con risultati imbarazzanti, ben più del doppio dello stipendio di Mauricio Pochettino - 17,5 milioni di euro fino al 2023, secondo al mondo solo dietro il detestato Pep Guardiola (23) -, cacciato nottetempo con un blitz spettacolare. Tanto che i giocatori andati a letto con la notizia dell' argentino "sacked" (licenziato) si sono ritrovati il portoghese in casa già di primo mattino al Training Center di Enfield.

mourinho pochettino

Cosa misteriosa e stranissima, ma non così tanto se si pensa che Enfield è famosa in Inghiterra per un famosissimo caso di "poltergeist" risalente al 1977: nella vecchia casa della signora Peggy Hodgson (proprio come Roy, l' ex allenatore dell' Inter...) si udivano strane voci, si sentiva bussare alle porte e i cucchiai si piegavano da soli. Beh, più o meno è così che anche Mourinho si è palesato agli increduli giocatori del Tottenham.

mourinho pochettino

Tutto in meno di 12 ore. Prima intervista alla Spurs Tv compresa: «Non potrei essere più felice, sono stato attratto dalla grandezza dei giocatori, voglio portare gioia a chi ama questo club, e giocare nello stadio più bello del mondo». Tabloid e siti internet hanno accolto la notizia come manna dal cielo.

Mourinho, piaccia o non piaccia, è considerato unanimemente il più grande distributore di titoli del globo. La mossa di affidargli il Tottenham è stata targata come The Big Gamble, la grande scommessa. E lui dipinto come un pistolero di Sergio Leone, colui che incarna The Good, The Bad and The Ugly (Il Buono, il Brutto e il Cattivo) tutti in se stesso.

mourinho

Bisognerà poi vedere come regolarsi con i fedelissimi di Pochettino, tra cui il capitano Harry Kane, che non fa più gol ma scrive messaggi d' addio commoventi all' ex allenatore che in tutta fretta ha liberato ufficio e armadietto: «Capo, ti sarò sempre grato per avermi aiutato a realizzare i miei sogni. Cinque anni e mezzo che non dimenticherò mai. Sei stato il mio manager, ma soprattutto un amico. Good luck». Così, tanto per capire come l' abbia presa lo spogliatoio.

Ma anche Mourinho lascia amanti in giro. Prima che l' Inter chiudesse l' operazione Conte, i tifosi vagheggiavano il ritorno dello Special One a Milano, la cui ultima immagine fu l' abbraccio in lacrime a Materazzi nel garage del Bernabeu a Champions appena vinta. «Siamo legati alle sue vittorie, rivederlo un giorno all' Inter è il sogno di tutti gli interisti», dice Moratti. E poi lo urla anche José: «Io sono interista».

jose mourinho

Amato, odiato, Mou è icona del calcio global. A Setubal, dove è nato, il bel lungomare tra l' Estuario del Sado e l' Atlantico è già stato ribattezzato dal 2017 Avenida José Mourinho.

jose mourinho matilde faria e la figlia 2 jose mourinho 1 mourinho mourinho mourinho mourinho mourinho mourinho moratti mourinho moratti mourinho moratti mourinho MOURINHO MELOCCARO 1 mourinho mourinho mourinho jose mourinho matilde faria e la figlia 1 jose mourinho matilde faria 1