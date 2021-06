CHE OTTAVO DI FINALE CI ASPETTA? L'AUSTRIA E’ UNA SQUADRA SOLIDA CON GIOCATORI PROVENIENTI DAI CLUB DI FASCIA MEDIO-ALTA DELLA BUNDESLIGA - DA ARNAUTOVIC (DI CUI GLI INTERISTI RICORDANO PIU’ LE ESULTANZE ALLO STADIO E LA MACCHINA RUBATA AD ETO’O) A DAVID ALABA, PASSATO DAL BAYERN AL REAL, FINO AI SEMIFINALISTI DI CHAMPIONS SABITZER E LAIMER - IL PUNTO DEBOLE? NON HA UN BOMBER...

Paolo Tomaselli per il "Corriere della Sera"

AUSTRIA EURO 2020

E poi - comunque vada a finire contro l' Italia - li troveremo come le star, a bere la vodka Arnautovic in qualche bar. L' Austria studiata in queste ore a Coverciano dagli azzurri è una squadra sorprendente, dentro e fuori dal campo: ha una qualità da medio alta Bundesliga, quindi ben distribuita; sa adattarsi all' avversario, per colpire in verticale e sulle fasce, soprattutto a sinistra; sa anche guardarsi attorno nella vita quotidiana, con quella creatività che a volte le manca in attacco. Un fattore, quello della mancanza di un guizzo risolutore, che finora ha impedito alla squadra di Franco Foda di fare il salto di qualità contro avversari più quotati.

ARNAUTOVIC 5

Marko Arnautovic, solo tre presenze nell' Inter del Triplete, ma tra i più scatenati alla festa che ne seguì, è il punto di riferimento in avanti. Gioca a Shanghai, ma è vicino al Bologna: sarebbe un ritorno in Europa, con sconto sull' ingaggio. Del resto anche il suo marchio di vodka, sui 50 euro a bottiglia, è in saldo del 25% sugli acquisti online. Il testimonial ovviamente è lui, altri calciatori magari non l' avrebbero fatto: il suo spirito focoso, tante volte sopra le righe, è venuto fuori alla prima giornata con l' esultanza oltraggiosa contro la Macedonia del Nord. Le scuse non sono bastate e Arnautovic è stato squalificato un turno.

AUSTRIA EURO 2020

Il leader tecnico e dello spogliatoio è il capitano David Alaba, uno che invece gioca al rialzo: ha lasciato a scadenza di contratto il Bayern Monaco per andare a prendere un ingaggio di 12 milioni netti al Real Madrid. Figlio di un principe nigeriano di professione dj e di miss Filippine, David ha una sorella cantante di successo. Lui usa il suo talento per guidare da dietro il gioco della squadra e per mettersi in prima linea nella lotta al razzismo, soprattutto da quando è stato oggetto di pesanti offese online dopo aver girato una pubblicità per una fabbrica di mobili. Anche il suo compagno Lazaro, pure lui ex interista, è uno che parla chiaro sul tema: lo scorso anno ha scritto una lettera molto forte contro i razzisti.

AUSTRIA UCRAINA

Ma nonostante questa coscienza decisamente sviluppata all' interno della squadra l' Austria non è solita inginocchiarsi prima delle partite.

Al centro della difesa, che può essere a 3 o a 4, oltre a Alaba c' è Hinteregger dell' Eintracht: dopo l' Europeo riprenderà le esercitazioni per ottenere il brevetto e diventare pilota di elicottero. Chris Trimmel il doppio lavoro ce l' ha già, del resto è uno dei più anziani del gruppo. Il capitano dell' Union Berlino, la squadra della zona est, ha studiato arte e non l' ha messa da parte: fa il tatuatore freelance tre giorni a settimana.

austria macedonia

Semifinalisti di Champions l' anno scorso con il Lipsia, versione superiore del Red Bull Salisburgo, Laimer e Sabitzer sono due colonne del centrocampo tutto pressing e sostanza dell' Austria: il primo ha come idolo e modello Steven Gerrard. Il secondo è uno degli uomini mercato, un esterno tecnico e potente, dallo stile riconoscibile non solo per il pizzetto e per lo chignon. Suo padre ha giocato 6 gare in Nazionale. Lui va a Wembley per provare a riscrivere la storia, assieme al baby in rampa di lancio della squadra, Christoph Baumgartner: 21anni, 9 reti e 7 assist in Europa League con l' Hoffenheim e in gol con l' Ucraina. Segni particolari: velocissimo.

AUSTRIA UCRAINA AUSTRIA UCRAINA austria macedonia 2 ARNAUTOVIC TRIPLETE