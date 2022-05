CHE PADEL-LATE! DA PARDO E VACCHI FINO AL REDIVIVO PARNASI, IL FORO SI ACCENDE PER LA FINALE DEL MAJOR DI ROMA: LEBRON& GALAN RIBALTANO IN 3 SET DI NENNO&NAVARRO – LO SHOW DI PAQUITO NAVARRO CHE CON LA PALA FA QUELLO CHE JIMI HENDRIX FACEVA CON LA CHITARRA - LUIGI CARRARO, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PADEL: “ABBIAMO FATTO UN MIRACOLO, IL PIU’ BEL TORNEO DEL MONDO”. LA BATTAGLIA LEGALE TRA PREMIER PADEL (CARRARO E AL KHELAIFI) E IL WORLD PADEL TOUR? “SIAMO CONCENTRATI SU NOI STESSI” – VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Francesco Pietrella per gazzetta.it

pierluigi pardo foto mezzelani gmt121

L’urlo del “lobo” sa di rivincita e aizza la Grand Stand del Foro. Juan Lebron (il ‘lupo’) e Ale Galan battono Paquito Navarro e Martin Di Nenno in tre set (4-6 7-5 6-4) e piazzano la firma sul primo Major italiano del Premier Padel, il secondo dopo quello a Doha, perso in finale proprio contro i due rivali di oggi.

Ora tocca a loro festeggiare. Navarro/Di Nenno vincono 6-4 il primo set, poi subiscono la rimonta degli spagnoli, distratti per un’ora ma concentrati nel finale, gasati e spinti dal pubblico di uno stadio sold out (6500 spettatori). La chiave della partita sono due errori banali di Galan sul 5-4 del secondo set. Da lì non ha quasi più sbagliato nulla. La testa è tutto e Ale lo sa, spronato dall’amico Lebron. Paquito e Di Nenno si lasciano irretire dal secondo Major di fila, assaporano la vittoria, ma alla fine crollano a testa alta. Due ore e mezza di grande padel in una domenica da clima estivo. Alla fine i due si stendono sul campo e godendosi il successo.

premiazioni foto mezzelani gmt 600

Lo striscione sugli spalti è profetico, ma non porta fortuna: “Paquito suonaci la pala”. Un marchio diventato icona, riproposto davanti ai tifosi della Grand Stand. Navarro fa come Jimi Hendrix, suona la racchetta e la mostra al pubblico per cercare applausi e consensi, ma nonostante una folla a favore alla fine subisce il colpo dei due spagnoli. Di Nenno e Navarro controllano il gioco per un set e tre quarti, con Galan/Lebron più volte in difficoltà.

lebron galan foto mezzelani gmt071

Ale è poco ‘galantico’, il soprannome in tema con il ‘Blanco’ del Real. Sbaglia parecchio, subisce la pressione, poi si trasforma e la vince. Spronato dall’amico Lebron, piazza qualche colpo da “olè” e si prende gli applausi del pubblico, decisamente pro Navarro/Di Nenno. È lo stesso Paquito, a volte, a caricare una folla impazzita per lui. Capisce di avere il pubblico a favore e a ogni smash realizzato alza le braccia. Nel terzo set chiama un ragazzo a pulire il vetro perché ingannato dai rimbalzi. Uno show man. Alla fine, però, vincono i due spagnoli. Già numeri uno del circuito, è il primo successo nel Major per loro. L’urlo del ‘lobo’, la classe del ‘galantico’.

Luca Parnasi Foto Mezzelani GMT123

onorato nepi carraro foto mezzelani gmt130 lebron galan foto mezzelani gmt070 onorato e valente foto mezzelani gmt108 caterina giusti foto mezzelani gmt081 cozzoli binaghi e valente foto mezzelani gmt100 italian major premier padel foto mezzelani gmt087 cozzoli binaghi e valente foto mezzelani gmt101 alessandro onorato e luigi coldagelli foto mezzelani gmt106 alessandro onorato foto mezzelani gmt091 alessandro onorato e luigi coldagelli foto mezzelani gmt107 alessandro onorato foto mezzelani gmt092 diego nepi foto mezzelani gmt118 angelo binaghi foto mezzelani gmt105 capralos e pagnozzi foto mezzelani gmt117 capralos e pagnozzi foto mezzelani gmt116 caterina ed angelica foto mezzelani gmt102 diego nepi luigi carraro e ambasciatore del qatar foto mezzelani gmt127 diego nepi luigi carraro e ambasciatore del qatar foto mezzelani gmt128 diego nepi e capralos foto mezzelani gmt120 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt126 ernesto albanese foto mezzelani gmt111 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt119 esultanza lebron galan foto mezzelani gmt076 esultanza lebron galan foto mezzelani gmt072 esultanza lebron galan foto mezzelani gmt073 esultanza lebron galan foto mezzelani gmt075 esultanza lebron galan foto mezzelani gmt074 lebron galan foto mezzelani gmt069 ferdinando mezzelani esultanza lebron galan foto mezzelani gmt077 vacchi tocca il campo foto mezzelani gmt098 italian major premier padel foto mezzelani gmt088 onorato nepi carraro foto mezzelani gmt129 italian major premier padel foto mezzelani gmt122 italian major premier padel foto mezzelani gmt090 italian major premier padel foto mezzelani gmt089 lello e flavio pagnozzi foto mezzelani gmt094 italian major premier padle foto mezzelani gmt lebron galan foto mezzelani gmt068 lello e flavio pagnozzi foto mezzelani gmt093 sold out al foro italico foto mezzelani gmt051 lello e flavio pagnozzi foto mezzelani gmt095 lello pagnozzi e caterina giusti foto mezzelani gmt096 lello pagnozzi e rossana ciuffetti foto mezzelani gmt103 premiazioni foto mezzelani gmt 602 pardo coldagelli foto mezzelani gmt125 piercarlo presutti con la moglie foto mezzelani gmt112 sold out al foro italico foto mezzelani gmt033 rossella de fano e caterina giusti foto mezzelani gmt084 premiazioni foto mezzelani gmt 619 premiazioni foto mezzelani gmt 621 premiazioni foto mezzelani gmt 623 premiazioni foto mezzelani gmt 630 rossana ciuffetti foto mezzelani gmt104 sold out al foro italico foto mezzelani gmt031 premiazioni foto mezzelani gmt 624 sociallllllllllll foto mezzelani gmt110 rossella de fano e caterina giusti foto mezzelani gmt086 sold out al foro italico foto mezzelani gmt032 sold out al foro italico foto mezzelani gmt038 sold out al foro italico foto mezzelani gmt037 sold out al foro italico foto mezzelani gmt034 sold out al foro italico foto mezzelani gmt035 sold out al foro italico foto mezzelani gmt036 sold out al foro italico foto mezzelani gmt041 sold out al foro italico foto mezzelani gmt039 sold out al foro italico foto mezzelani gmt040 sold out al foro italico foto mezzelani gmt042 sold out al foro italico foto mezzelani gmt043 sold out al foro italico foto mezzelani gmt049 sold out al foro italico foto mezzelani gmt044 sold out al foro italico foto mezzelani gmt048 sold out al foro italico foto mezzelani gmt045 sold out al foro italico foto mezzelani gmt046 sold out al foro italico foto mezzelani gmt047 sold out al foro italico foto mezzelani gmt053 sold out al foro italico foto mezzelani gmt050 sold out al foro italico foto mezzelani gmt052 sold out al foro italico foto mezzelani gmt054 sold out al foro italico foto mezzelani gmt055 vacchi tocca il campo foto mezzelani gmt097 vacchi e carraro foto mezzelani gmt099 premiazioni foto mezzelani gmt 601 vip mezzelani gmt078