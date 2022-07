CHE PARA-GURU ‘STO DYBALA – SECONDO "IL MESSAGGERO" NEL CONTRATTO DELL’ARGENTINO C’È UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DI APPENA 20 MILIONI – COSI’ SE L’ANNO PROSSIMO DOVESSE RILANCIARSI, L’EVENTUALE ACQUIRENTE POTREBBE RISPARMIARE I SOLDI SUL CARTELLINO PER INVESTIRE FORTE SULL’INGAGGIO - LA CONDIZIONE POSTA DALL’ENTOURAGE DI DYBALA E' STATA ACCETTATA DALLA ROMA CHE HA PROPOSTO UN CONTRATTO CON UNA BASE NETTA ATTORNO AI 4,5 MILIONI NETTI L’ANNO E BONUS PER UN TOTALE DI ALTRI 1,5…

Da ilnapolista.it

FOTOMONTAGGIO DI PAULO DYBALA CON LA MAGLIA DELLA ROMA

Il Messaggero svela che nel contratto che lega Paulo Dybala alla Roma è stata inserita una clausola rescissoria di appena venti milioni. Tanto basterà a un club per acquistare l’argentino l’estate prossima. Evidentemente è la condizione posta dal suo entourage e accettata dalla Roma per provare a giocare un anno con un calciatore che in Italia viene considerato molto forte. Per il resto, le cifre sono quelle circolate: una base netta attorno ai 4,5 milioni netti l’anno e bonus per un totale di 1,5. In tutto dovrebbero ammontare a 6 milioni netti lo stipendio di Dybala in giallorosso. A contendersi Dybala erano rimasti due club: il Napoli e appunto la Roma.

FOTOMONTAGGIO DI PAULO DYBALA CON LA MAGLIA DELLA ROMA