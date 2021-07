IN QUESTI ANNI ENRICO LETTA NON S'E' GIRATO I POLLICI: SI E' DEDICATO AL BUSINESS - E' TRA I FONDATORI DELLA SOCIETA' DI MEDIAZIONE "EQUANIM", CHE HA FAVORITO L’ACCORDO TRA VEOLIA E SUEZ - PER DUE ANNI È STATO IN "PUBLICIS", COLOSSO PUBBLICITARIO FRANCESE CRITICATO PER I RAPPORTI LA MONARCHIA SAUDITA A CUI CURAVA L'IMMAGINE - È STATO ANCHE VICEPRESIDENTE PER L’EUROPA OCCIDENTALE DEL VEICOLO DI INVESTIMENTO CINESE "TOJOY"