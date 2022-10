24 ott 2022 18:45

CHE SCAZZI TRA GLI EX INTERISTI! - SEBASTIEN FREY, CHE HA GIOCATO SIA NELLA FIORENTINA CHE L'INTER, PUBBLICA UN POST CONTRO LA GESTIONE ARBITRALE DELLA PARTITA TRA LA VIOLA E I NERAZZURRI - L'EX PORTIERE: "SONO SEMPRE STATO UN PRO VAR PERCHÉ RITENGO CHE POSSA FACILITARE E AIUTARE TUTTI …. USATO COSÌ (O NON USATO ) FORSE DEVO RIVEDERE IL MIO MODO DI PENSARE" - LE REAZIONI DI MARCO MATERAZZI ("NON DIRE CAGATE") E IVAN ZAMORANO: "VAI A PIANGERE IN CHIESA"