MARIJUANA IN CORPORE SANO – IL CASO DI SHA’ CARRI RICHARDSON, LA VELOCISTA STATUNITENSE COSTRETTA A SALTARE LE OLIMPIADI DOPO ESSERE RISULTATA POSITIVA ALLA CANNABIS, HA SCATENATO IL DIBATTITO SULLA REVISIONE SCIENTIFICA DELLA SOSTANZA – L’AGENZIA MODIALE ANTIDOPING HA ANNUNCIATO CHE LA MARIJUANA RIMARRÀ VIETATA NEL 2022 MA CHE POTREBBE NON ESSERLO PIÙ A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO – SONO CIRCA 150 I CASI DI POSITIVITÀ A CANNABINOIDI E LA LISTA DI ATLETI TROVATI IN POSSESSO DI CANNABIS È LUNGHISSIMA, COME AD ESEMPIO MICHAEL PHELPS…