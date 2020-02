CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY