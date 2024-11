CHE STOCCATA! SCONTRO IN PUNTA DI FIORETTO AI 70 ANNI DELLE FIAMME ORO: LA CAMPIONESSA DELLA SCHERMA VALENTINA VEZZALI INFILZA L’EX COMPAGNA DI SQUADRA ELISA DI FRANCISCA – “A LIVELLO SPORTIVO TI STIMO E TI RISPETTO, SEI STATA GRANDISSIMA MA A LIVELLO UMANO NON SEI IL MASSIMO. QUANDO IMPARERAI A RISPETTARE LE PERSONE...” – IN PASSATO LA DI FRANCISCA NON FU TENERA CON LA VEZZALI: "FINIMMO QUASI ALLE MANI IN PEDANA. DAL PUNTO DI VISTA UMANO AVEVA SEMPRE BISOGNO DI UN NEMICO" – VIDEO

di francisca vezzali

(ANSA) Siparietto inatteso durante i 70 anni delle Fiamme Oro al palazzo dei Congressi all'Eur, a Roma. Protagoniste Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali con la prima che, durante il proprio intervento dal palco e rivolgendosi all'ex compagna di squadra, ha chiesto di "mandare un messaggio di pace a Valentina Vezzali" mettendo così fine una volta per tutte alle polemiche tra le due.

La pluricampionessa di fioretto, di contro, ha risposto in maniera piccata a Di Francisca sottolineando come "a livello sportivo ti stimo e ti rispetto, sei stata una grandissima campionessa ma a livello umano non sei il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…", le sue parole prima che venisse interrotta. I battibecchi, tra le due, nel corso degli anni, sono stati diversi e ora è arrivato anche quello verbale.

di francisca vezzali

DI FRANCISCA

Da ilnapolista.it

Quando uscì il suo libro – era il 2021 – Elisa Di Francisca disse “dovrei nascondermi per un po’: tante persone non saranno contente”. Ed era già orgogliosamente Elisa Di Francisca. Una che parla, prendendosene la responsabilità. Oggi, con espressione un po’ abusata, si dice “mettendoci la faccia”. A corredo Di Francisca diede un’intervista a Io Donna che riproponiamo in alcuni passaggi, perché raccontava perfettamente il clima, la “cattiveria agonistica” della scherma, i rapporti contrastanti che spesso alimentano la competizione e la vittoria.

di francisca vezzali

Il rapporto con l’allenatore Stefano Cerioni, per esempio. Con cui nel 2013 arrivò quasi alle mani durante una gara a Baden-Württenberg, in Germania: “Mi ha tradito, mi ha fatto soffrire moltissimo con la sua scelta di allontanarsi da Jesi e di trasferirsi in Russia ad allenare. Poi quando, in quella gara, l’ho visto fare complimenti a un’atleta russa non ci ho più visto e mi sono scaraventata su di lui. Le cose le dico sempre in faccia, ma se diventi mio nemico nella vita e mi fai soffrire io ti dichiaro guerra”.

valentina vezzali

“Non mi perdo nei meandri della mente, sono azione pura. Lo sono anche nella vita. L’altro giorno dovevo scegliere una tutina per mio figlio. La commessa discuteva sui modelli. Cosa c’era da discutere? Ne ho preso uno e bene così”. E sulla “miglior nemica” Valentina Vezzali diceva: “È una grande campionessa. Ma non mi interessano più le sue scuse. Dal punto di vista umano era una di quelle persone che doveva sempre avere un nemico. La credevo una leale compagna di squadra, ma quando ha capito che potevo batterla ha iniziato a stuzzicarmi. Dai oggi, dai domani e siamo esplose”.

ELISA DI FRANCISCA

A Salisburgo nel 2010 gli insulti in pedana: “Mi sono tolta le bretelle e, cosa che non si fa mai, la maschera. Ci siamo dette di tutto, con l’arbitro in bambola e Giovanna Trillini che ci urlava di smetterla. Un po’ come nel film I duellanti di Ridley Scott in cui due ufficiali francesi continuano a sfidarsi tutta la vita. A posteriori mi vergogno di quello spettacolo. Eravamo due sportive, incarnavamo valori positivi. Non siamo state un esempio”.

valentina vezzali 67 ELISA DI FRANCISCA silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008 2 silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008. valentina vezzali foto di bacco (1) SILVIO BERLUSCONI VALENTINA VEZZALI