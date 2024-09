CHE TESTA DI CALCIO! - SCENE SURREALI DURANTE UNA PARTITA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE TOSCANA - L'ALLENATORE DEL SUBBIANO, ALESSIO GUIDOTTI, È ENTRATO IN CAMPO E HA FERMATO CON UN TACKLE UN CALCIATORE AVVERSARIO DEL PONTASSIEVE LANCIATO A RETE - IL TECNICO È STATO ESPULSO E RISCHIA UNA PESANTE LA SQUALIFICA, MA LA SUA SQUADRA NON DOVREBBE PRENDERE PROVVEDIMENTI CONTRO DI LUI (E TE CREDO, GRAZIE A QUELL'INTERVENTO, IL MATCH È FINITO 0-0) - VIDEO

Italy's 6th division (Promozione) ?? Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack ? Most obvious red card in football's history ? pic.twitter.com/UtsquhfQ9E — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024

(ANSA) - Allenatore entra in campo e atterra il giocatore avversario lanciato a rete. E' accaduto ieri pomeriggio a Pontassieve (Firenze) durante la prima partita del campionato di Promozione toscana tra la squadra di casa e gli aretini del Subbiano. Il video, girato durante l'intervento, diventa virale in pochi minuti. Nelle immagini si vede nitidamente che Alessio Guidotti, 43 anni, tecnico del Subbiano, entra in campo e con un tackle in scivolata manda a terra l'attaccante Bourezza, che si stava involando sulla destra dopo un'azione di rimessa.

In sostanza un fallo da ultimo uomo con il quale il tecnico aretino ha interrotto l'azione tra l'incredulità dei presenti, giocatori e pubblico. Il direttore di gara gli ha sventolato in faccia il cartellino rosso tra le proteste dei giocatori di casa e del pubblico. La partita è terminata a reti inviolate. L'allenatore ha chiesto scusa, da regolamento il gesto verrà considerato come antisportivo e dunque, con ogni probabilità, punito una pesante squalifica. La società del Subbiano ha ricevuto a sua volta le scuse del tecnico contro il quale non dovrebbe prendere provvedimenti.

