20 feb 2021 11:15

DI FRA, CHE TI E’ SUCCESSO? DOPO LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS CON LA ROMA, DI FRANCESCO HA COLLEZIONATO SOLO FLOP: NEL SECONDO ANNO CON I GIALLOROSSI, ALLA SAMP E ORA A CAGLIARI. UN PUNTO IN OTTO GARE, DIECI SCONFITTE NELLE ULTIME TREDICI PARTITE IN CAMPIONATO. GIULINI PER SOSTITUIRLO PENSA A SEMPLICI (IN POLE) O A MAZZARRI. CLIMA PESANTE NELLO SPOGLIATOIO: LACRIME PER SIMEONE, PAVOLETTI E NAINGGOLAN INCAZZATI PER LA SOSTITUZIONE…