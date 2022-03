CHE VARGOGNA! "PALLONE, POI PIEDE" - LA RICOSTRUZIONE DELL'ERRORE IN SALA VAR PER IL MANCATO RIGORE CONCESSO AL TORINO CONTRO L'INTER - GUIDA E MASSA SARANNO SOSPESI PER UN MESE DOPO LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEL FALLO - LA DIRIGENZA AIA È FURIOSA CON IL DESIGNATORE ROCCHI E VUOLE SOSTITUIRLO CON ROSETTI - IL "CORRIERE DELLO SPORT": "IL PROBLEMA È LA VISIONE DEL PROGETTO CHE ROCCHI VEDE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI"… - VIDEO

il rigore mancato torino inter

1. "PALLONE, POI PIEDE", LA RICOSTRUZIONE DELL'ERRORE IN TORINO-INTER

Edmondo Pinna per www.corrieredellosport.it

«Pallone e poi piede». Pare ripetuto tre volte. Ecco cosa sarebbe successo nel VOR di Lissone, quello che si sono detti Davide Massa e Fabiano Preti, capo e sottocapo monitor per la partita Torino-Inter, e l’arbitro in campo, Marco Guida. Perché è chiaro che il cortocircuito è avvenuto proprio lì, a Via Giacomo Zanella numero 20, e non ha riguardato certo la tecnologia avveniristica che la Lega ha impiegato per costruire un Centro VAR invidiato nel mondo.

Marco Guida

L’unico cortocircuito è avvenuto nella lettura di un episodio evidentemente differente rispetto a quello che scorreva davanti ai monitor, unica spiegazione possibile - ancorché sportivamente drammatica - e che però rischia di sconfinare nel ridicolo. Non si poteva spiegare altrimenti, visto che il piede sinistro di Ranocchia colpisce nettamente il piede destro di Belotti, togliendogli l’appoggio, e dopo - solo dopo - sfiora il pallone che si muove poco o appena (...)

Davide Massa

Certezza

(...) L’unica certezza è che Marco Guida e Davide Massa saranno fermati dai vertici della CAN. Il loro errore ha fatto perdere la faccia ad un’intera categoria, tanto marchiano e palese, peggio degli altri errori che sono stati commessi durante la stagione. Il designatore, Gianluca Rocchi, ancora ieri era furioso e furibondo per quello che aveva visto e constatato circa il fallo di Ranocchia.

il rigore mancato torino inter

Così evidente, così chiaro, così facile, sia in campo ma soprattutto al monitor. Guida aveva la possibilità di vedere in campo il fallo di Ranocchia, aveva la visuale aperta, era vicino all’azione, ha potuto valutare l’impatto (...) Resteranno, Guida (meno) e Massa (più), lontani dal giro almeno un mese (...)

gianluca rocchi

2. TENSIONE TRA ROCCHI E L'AIA

Da ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport scrive che tra il designatore degli arbitri, Rocchi e i vertici dell’Aia c’è aria di tensione e che per il 2022-23 spunta l’idea di sostituire Rocchi con Rosetti.

“Che Rocchi non sia mai stato digerito dalla dirigenza AIA è cosa nota. L’aver subito una scelta, anche se nella realtà non è stato così, non è stata cosa gradita. Ma le piccole frizioni hanno portato, nei mesi scorsi, ad un vero e proprio scontro fra il designatore e uno degli uomini più vicini al presidente Trentalange. Il problema, non allora ma generale, è la visione del progetto, che Rocchi vede attraverso la valorizzazione dei giovani”.

roberto rosetti

Il concetto, spiega il CorSport, è chiaro: se sbagliano gli arbitri con più esperienza, Maresca, Guida, Massa e Orsato, non è meglio che lo facciano i giovani, che almeno sugli errori possono crescere? Questo è il ragionamento di Rocchi.

il rigore mancato torino inter

“Un piano che (forse perché intrigante?) è piaciuto poco e così da qualche tempo gira questa idea: se davvero Rosetti dovesse chiudere con la Uefa a fine stagione, richiamarlo in Italia (è di Torino). E a molti non è sembrato un caso la presenza proprio del designatore Uefa (con lezione tecnica da restare a bocca aperta) a Coverciano all’ultimo raduno degli assistenti in Serie A”.

il rigore mancato torino inter torino inter 9 il rigore mancato torino inter torino inter 4 torino inter 3 torino inter 1 torino inter 10 torino inter 2 il rigore mancato torino inter