CHE VOLATA SCUDETTO! L'INTER NON FA SCAPPARE IL MILAN: PERISIC E LAUTARO FIRMANO IL COLPO A UDINE, INZAGHI RESTA A MENO DUE – E NEL PROSSIMO TURNO I NERAZZURRI AFFRONTERANNO A SAN SIRO L’EMPOLI MENTRE IL MILAN ANDRA’ A VERONA: SARA’ "FATALE" ANCHE QUESTA VOLTA? IL DIAVOLO PERSE AL BENTEGODI DUE SCUDETTI: NEL 1973 CON ROCCO E NEL 1990 CON SACCHI...

Da gazzetta.it

L'Inter vince 2-1 sul campo dell'Udinese e resta a meno due dal Milan capolista a tre giornate dalla fine. Decisivi i gol segnati da Perisic (migliore in campo) e Lautaro nel primo tempo, prima che il sigillo di Pussetto su assist di Udogie complicasse un po' le cose per Inzaghi nel finale dopo una partita gestita bene. Dopo 12' Perisic svetta sull'angolo di Dimarco e la sblocca, raddoppia Lautaro al 39' che ribadisce in rete di testa un rigore che lo stesso argentino aveva calciato sul palo e che l'arbitro Chiffi aveva concesso con l'aiuto del Var dopo un contatto tra Dzeko e Pablo Marì. L'Udinese accorcia al 72': Handanovic para la punizione di Deulofeu, ma Udogie è perfetto nell'assist al volo per Pussetto.

