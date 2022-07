11 lug 2022 12:08

CHI C'HA I PIEDI NON C'HA I DENTI - NEANCHE IL TEMPO DI INIZIARE GLI ALLENAMENTI CHE IL CALCIATORE DELLO SPEZIA DANIELE VERDE SI LAMENTA DEL RIENTRO DALLE VACANZE: "IO SOFFRO IN RITIRO. È UNA COSA CHE ODIO LETTERALMENTE E CHE NON MI VA GIÙ. QUI IL MARE MI MANCA ANCORA DI PIÙ" (MA VERDE E' CONSAPEVOLE DELLA FORTUNA CHE HA?) - L'ATTACCANTE AI TEMPI DELLA ROMA ERA CONSIDERATO UNO DEI TALENTI IN ASCESA DEL CALCIO ITALIANO, POI...