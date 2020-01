CON CHI CE L’HA LOTITO? - “VINCIAMO CON MERITO, SENZA SOTTERFUGI E PER QUESTO FORSE DIAMO FASTIDIO..." – IL PRESIDENTE BIANCOCELESTE A CASTEL SANT'ANGELO HA CELEBRATO I 120 ANNI DELLA SOCIETÀ: "RAPPRESENTIAMO UN ENTE MORALE" – IL DS TARE: “LO SCUDETTO NON CI RIGUARDA, IL NOSTRO OBIETTIVO RESTA LA CHAMPIONS LEAGUE” - VIDEO

La Lazio ha festeggiato nei migliori dei modi il suo 120esimo compleanno. Nella magnifica cornice di Castel Sant’Angelo, la squadra si è ritrovata per cena e brindisi aspettando la mezzanotte. Protagonista della serata, nemmeno a dirlo, il presidente Claudio Lotito. Lui l’ideatore di una cerimonia svolta dentro uno dei più belli e particolari monumenti di Roma.

Lui il portavoce, allo scoccare della mezzanotte, della lazialità: “Faccio gli auguri a tutti i laziali - commenta ai microfoni di Lazio Style Channel- non a caso abbiamo scelto questa sala: sul pavimento c’è il simbolo dell’aquila. Rappresentiamo con orgoglio un ente morale. Al di là dei risultati sportivi, fondamentali, il nostro obiettivo è quello di portare il calcio al servizio della gente. Ma anche di portare un sorriso alle persone meno fortunate, che trovano la voglia di combattere contro le difficoltà quotidiane all’insegna dei nostri colori e dei valori della lazialità".

Il presidente, sul palco della sala, ha parlato anche del momento: “Vinciamo con merito, non cerchiamo sotterfugi o scappatoie. E questo forse dà fastidio. Mi auguro che la squadra possa continuare questo cammino, perché vincere significa aiutare gli altri. Con orgoglio celebriamo i 120 anni di una società che non ha mai vissuto sotterfugi e fallimenti. La squadra ha portato la gente a sognare”.

Dalla festa della società al premio Bigiarelli. Sono giorni ricchi di impegni per il ds Igli Tare, che non si distrae mai troppo dall'obiettivo: "Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano, il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League", le sue parole a margine della cerimonia dei 120 anni del club biancoceleste in corso di svolgimento al Salone d'Onore del Coni.

"Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra - ha proseguito Tare parlando della squadra terza in classifica è reduce da nove vittorie di fila - Dobbiamo restare umili, concentrati e consapevoli di essere una grande squadra. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcos'altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro". Sabato Immobile e compagni affronteranno il Napoli allo stadio Olimpico nell'ultima giornata del girone d'andata: "Vincere farebbe capire che abbiamo battuto un'altra grande ma soprattutto darebbe continuità a questo record di vittorie consecutive", ha chiosato Tare.

