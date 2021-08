CHI COMANDA ALLA JUVE? ANDREA AGNELLI È UN’ANATRA ZOPPA: E’ STATO “SALVATO” DAL CUGINO JOHN ELKANN CHE, PERÒ, HA NOMINATO UN TUTORE AL SUO FIANCO (ARRIVABENE). I BIANCONERI HANNO LA PEGGIORE DIREZIONE SPORTIVA DELLA SERIE A. L’ERRORE COSMICO SU DONNARUMMA CHE ERA PIANIFICATO VENISSE A ZERO ALLA JUVE. DYBALA ANDAVA VENDUTO TRE ANNI FA PER COSTRUIRE LA SQUADRA PER CR7: L’ARGENTINO TIRA FUORI DELLE BELLE GIOCATE SOLO QUANDO DEVE RINNOVARE IL CONTRATTO….

Pierluigi Panza per https://giornalistinelpallone.corriere.it/

Andrea Agnelli e John Elkann

“Non è una squadra”? Certo che la Juve non è una squadra: lo capisce chiunque a parte i dirigenti della Juve. Vediamo perché si è arrivati a questo e cosa si può fare.

Il NAUFRAGIO – La falla si è aperta tre anni fa con l’addio di Marotta a seguito della scelta di acquistare Cr7, l’avvento di Paratici e la banda dei 40enni che ha distrutto squadra, allenatori, finanze e immagine (caso Suarez). L’anno scorso si è consumato il naufragio al quale sono seguiti dei miracoli: non dovevamo essere in Champions ma il Napoli si è suicidato, Agnelli cacciato dall’Europa e semiaffogato (Superlega) ma salvato dal tribunale di Madrid, i vecchi Chiellini-Bonucci che ti vincono l’Europeo contro l’odiato Ceferin impegnato a favorire gli inglesi e quatarioti di City e Psg…

cr7 elkann agnelli

CRISTIANO RONALDO – Che Cr7 possa andare via un anno prima non è niente di strano: non era su un 37enne che potevi costruire la Juve, lui non meritava di finire la carriera in questa squadra e la società risparmia. Io, che il 6 luglio 2018 scrissi l’articolo “Perché da juventino dico no all’acquisto di Ronaldo” devo, però, sfatare la diceria che i troppi soldi dati a Ronaldo hanno impedito di costruire la squadra per lui.

Il giorno in cui prende Ronaldo, un direttore sportivo che capisce di calcio vende Dybala o lo scambia con Icardi o Lukaku (Paratici fece uno dei suoi goffi tentativi l’anno successivo) e con 75 milioni più 12 di stipendio prendi uno o due centrocampisti (da Milinkovic a Luis Alberto) e non un centrale di difesa quando hai Chiellini, Bonucci, Demiral, Rugani e Romero (prestato a Genoa e Atalanta!): se Chiellini e Demiral non si rompono il crociato, De Ligt nemmeno gioca con Sarri! Se poi spendi 40 milioni per Kulusevsky e gli altri per Barella e Haaland, sei peggio di Alessio Secco.

john elkann andrea agnelli

L’ORGANIGRAMMA – Delegittimato, Andrea Agnelli è stato “salvato” dal cugino John Elkann che ha dato l’ok a 400 milioni di ricapitalizzazione e non l’ha sostituito con l’altro cugino (Nasi). Però ha nominato un tutore al suo fianco: Arrivabene. Questo lo rende totalmente un’anatra zoppa. Sotto di loro c’è l’incomprensibile permanenza di uno che prende a calci le bottigliette dell’acqua (Nedved) e un funzionario (Cherubini): chi comanda? Così non va bene: serve un direttore sportivo e un presidente nel pieno delle funzioni.

alessandro nasi john elkann

LA BONIFICA – Oggi la Juve è un territorio in rovina: i primi soldi vanno spesi per una bonifica. Soprattutto ora che molti giocatori arrivano a zero, la società deve stanziare una parte dei fondi per pianificare minusvalenze e liberarsi così di Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Bentancur ecc ecc: se hai preso un’auto che non va, non è che lasciando lì poi parte e la rivendi al prezzo di Quattroruote! Inutile comprare orchidee da piantare in un campo di ortiche. Magari, altrove, questi ragazzi di Paratici faranno bene: alla Juve non devono stare.

PAULO DYBALA – Andava venduto tre anni fa e trovo sbagliato che si punti su di lui nella ricostruzione. Ha già fallito quando gli è stata data la squadra in coppia con Higuain: proprio a seguito di ciò si acquistò Cr7. Ha la protezione della stampa e dei tifosi perché tira fuori delle belle giocate, specie quando deve rinnovare il contratto. Ma non ha personalità, è incostante, limitato nel posizionamento in campo e nel tiro (quasi solo tiro a giro di sinistro); solo ricorderò la sua espulsione contro il Barcellona per simulazione! Temo che Allegri (che mi piace e sostengo) punti su di lui perché non ha un buon rapporto (vedi Milan) con i giocatori di forte personalità. Un gap.

donnarumma euro 2020 3

GIGIO DONNARUMMA – La nuova direzione è partita con un errore cosmico: Donanrumma a zero era pianificato venisse alla Juve. Incredibile! Tu convochi Szczesny e gli dici: “Da domani sei il terzo portiere”. Sicuro si trova una squadra, tu fai una minusvalenza che controbilancia il fatto che prendi Donnarumma a zero! Non si può ri-iniziare così! Carnevali, Tare, Marino e, ovviamente, Marotta prendono giocatori giusti, che servono alla squadra e a prezzi contenuti! Negli ultimi tre anni abbiamo, e continuiamo ad avere, la peggior direzione sportiva della serie A. E pensare che Paratici (che gli affari suoi mi sembra li sappia fare) è stato congedato con un piatto ricordo e non un piatto in testa!

agnelli elkann juve milan andrea agnelli john elkann maurizio arrivabene 9