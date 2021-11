CHI DOPO SOLSKJAER AL MANCHESTER UNITED? I RED DEVILS STANNO TENTANDO DI PORTARE ZINEDINE ZIDANE A OLD TRAFFORD ANCHE SE IL PARA-GURU SIR ALEX FERGUSON SPINGE PER POCHETTINO, ATTUALE TECNICO DEL PSG…

Da gazzetta.it

SOLSKJAER

Ora c'è anche l'ufficialità: Ole Gunnar Solskjaer non è più l'allenatore del Manchester Utd. Il destino del norvegese, dopo il tracollo di ieri in Premier League contro il Watford di Ranieri (4-1) era già segnato, ma oggi è arrivata anche la nota del club. L'incarico è temporaneamente affidato al vice Michael Carrick: i Red Devils, intanto, stanno tentando di portare Zinedine Zidane a Old Trafford. Lo United è ancora in piena corsa in Champions, ma in Premier League è precipitato al 7° posto, a -12 dal Chelsea capolista.

cr7 solskjaer

"Ole sarà sempre una leggenda del club ed è con grande difficoltà che prendiamo questa decisione - si legge nel comunicato -. I risultati delle ultime settimane sono stati deludenti, tuttavia non devono oscurare il lavoro che Solskjaer ha compiuto in questi tre anni per ricostruire la squadra e assicurarle successo a lungo termine. Ringraziamo Ole per lo sforzo incessante e gli auguriamo le migliori fortune per il futuro. Il suo posto nella storia del club è garantito non solo per quanto fatto da giocatore, ma anche dalla persona che è e dai bei momenti vissuti nel ruolo di manager. Sarà sempre il benvenuto nella famiglia del Manchester Utd".

cr7 solskjaer