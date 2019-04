CHI FERMERA’ I RAGAZZOTTI TERRIBILI DELL’AJAX? DOMANI IL RITORNO CON LA JUVE – 4 TITOLARI SCHIERATI ALLA CRUYFF ARENA ARRIVANO DALL' ACADEMY, DUE HANNO INCANTATO: DE JONG E DE LIGT (IL PRIMO HA FIRMATO PER IL BARCELLONA, IL SECONDO POTREBBE FARLO A BREVE) – I METODI DELLE GIOVANILI AJAX E QUELLA BORRACCIA DOVE C' È SCRITTO IL PUNTO DEBOLE DI OGNUNO. CAMBIA CON IL PASSARE DEI MESI. “C'È SEMPRE QUALCOSA DA MIGLIORARE” – VIDEO

Giulia Zonca per “la Stampa”

Un gruppo di ragazzi talentuosi cresciuti dentro la scuola dell' Ajax sta tra la Juventus e le semifinali di Champions.

de jong

Quattro titolari schierati alla Cruyff Arena all' andata arrivano dall' Academy, due hanno incantato: de Jong, ammaccato e ora in forse per la partita di domani e de Ligt. Uno già venduto e l' altro nella lista di chi saluterà quest' estate. E nessuno si scompone o protesta.

Quando de Jong ha firmato per il Barcellona, la società ha postato un tweet per fargli i complimenti «siamo orgogliosi».

Altri ragazzini cresceranno dentro quella maglia e diventeranno uomini mercato.

de ligt

Il sistema funziona così, produce gente capace di giocare a pallone a ripetizione, e nei prossimi mesi sarà esportato anche in Italia. La famosa Academy porta il suo format da noi, primo Paese in Europa dopo i ponti aperti con Australia, Cina e Usa. Regole di ingaggio: niente affiliazione, niente magliette, gite, racconti. Tante squadre fanno seminari, camp, radunano pulcini di società ansiose di imparare e diffondono un po' di polvere di stelle mista a consigli ed esempi. L' Ajax porta solo il metodo con cui crea la filiera. Starà a chi lo riceve in dote applicarlo al meglio. Un primo approccio fatto di incontri destinati agli allenatori è previsto a fine maggio, a Parma, poi a Roma e una terza data in Calabria.

de jong

Premessa di un vero e proprio tirocinio che si propone aperto. Si può chiedere all' Ajax di avere un corso di formazione in casa, loro arrivano dicono cosa serve, impostano e ripartono. Si può passare un periodo di studio ad Amsterdam, si possono selezionare bambini da mandare all' Academy olandesi per qualche settimana. Pacchetti variabili. L' Ajax investe sulla propria esperienza e l' Italia è più che interessata. Tra gli uomini incaricati di tramandare il talento anche all' estero c' è Sonny Silooi e gli juventini lo conoscono bene. Ha sbagliato il rigore decisivo nella finale di Champions del 1996, oggi insegna come sopravvivere agli errori e come guardare lo stadio dove giocano i grandi aiuta chi spinge per arrivare lì: «Tutta l' Academy ha la vista sulla Cruyff Arena».

La tradizione della borraccia Il tramite tra i due mondi è Renzo Revello, uno juventino che lavora per il Cruyff Institute. Lui è stato giorni a gironzolare attorno agli allenamenti delle giovanili e ha scoperto che ci sono pochi segreti: «La semplicità. Sono rigorosi ma non perdono mai la dimensione e poi c' è la famosa borraccia. L' ho sentita nominare centinaia di volte e un giorno ho chiesto a un ragazzino di vederla. Lui me l' ha consegnata e ha detto: "è il mio obiettivo"».

de ligt

Sulla borraccia c' è scritto il punto debole di ognuno. Cambia con il passare dei mesi. All' inizio è «usare il piede destro», poi «essere concentrato» e via così all' infinito: «c' è sempre qualcosa da migliorare». E non te lo vuoi vedere scritto davanti così acceleri, progredisci.

ajax juve

A fare formazione all' Ajax c' è anche un tecnico italiano, si chiama Simone Caso, si occupa di under 10 e degli studi biomeccanici. Semplici sì, ma aggiornati. I posti al primo seminario introduttivo dovevano essere 20 e ora sono aumentati «troppa richiesta». Ci sono pure squadre di Serie A, «non di prima fascia», che si interessano al sistema giovani pronta consegna «vedremo, non ci saremo aspettati tutte questo domande tra i professionisti».

È l' effetto Champions dove un gruppo di ventenni gioca ancora per passare al prossimo obiettivo sulla borraccia.

ajax juve douglas costa ajax juve ronaldo ajax juve ajax juve REAL AJAX ajax juve 2 ajax juve 8 TRIONFO AJAX AL BERNABEU TRIONFO AJAX AL BERNABEU 3 ajax juve