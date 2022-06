CHI HA DISTRUTTO LA MACCHINA DI RONALDO? - LA BUGATTI DA 2 MILIONI DI EURO DI CR7 E' FINITA CONTRO UN MURO A MAIORCA: ALLA GUIDA NON C'ERA LUI, MA UN SUO DIPENDENTE, ILLESO DOPO LO SCHIANTO - IL CALCIATORE, IN VACANZA CON LA FAMIGLIA SULLE ISOLE BALEARI, ERA SU UN'ALTRA AUTO, INSIEME ALLA FAMIGLIA, QUANDO E' AVVENUTO L'INCIDENTE - SECONDO LE RICOSTRUZIONI, IL CONDUCENTE HA PERSO IL CONTROLLO DELL'AUTO E...

Andrea Sereni per il corriere.it

La Bugatti Veyron da 2 milioni di euro di Cristiano Ronaldo contro un muro, sembra parzialmente distrutta. Non è stata una mattinata semplice per il campione portoghese, in vacanza con la famiglia a Maiorca. Una delle due auto di lusso che aveva fatto arrivare dal suo garage di Manchester è rimasta coinvolta intorno alle 11 di lunedì 20 giugno in un incidente nella zona orientale dell’isola spagnola. Alla guida non c’era Ronaldo, ma sembra un suo dipendente, illeso dopo lo schianto. Il conducente pare abbia perso il controllo della vettura, finendo contro la porta d’ingresso di un cantiere. Nei pressi dell’immobile, riportano dalla Spagna, pare ci fosse un deposito di bombole di butano. Si indaga sulle cause.

La Guardia Civile sta infatti provando a capire, anche con l’aiuto di telecamere presenti nella zona, se ci fossero altre auto coinvolte nell’incidente. Ronaldo è volato a Maiorca una settimana fa, per una vacanza di una decina di giorni con la compagna Georgina Rodriguez e i cinque figli (compresa l’ultima arrivata Bella Esmeralda). Ad ospitarli una mega villa circondata da vigneti e alberi di palma ai piedi della Serra de Tramuntana, dotata di piscina, palestra, campo da calcio e beach volley e anche (nel sotterraneo) di una speciale camera «erotica». Al porto, invece, è ormeggiato lo yacht Azimut Grande da 6,5 milioni di euro. Si dovrà accontentare di una sola auto, una Mercedes 4x4, per gli ultimi giorni di vacanza.

Dagotraduzione dal Daily Mail

Cristiano Ronaldo aveva appena lasciato la sua casa a Maiorca per una giornata fuori con la famiglia quando una delle sue giardie del corpo di è schiantato con la sua Bugatti Veyron da 2 milioni di euro. Il calciatore era in un altro veicolo quando il suo dipendente è uscito di strada.

Il quotidiano dell’isola Cronica Balnear ha raccontato che l’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, è sceso dall’auto e se ne è andato lasciando altro personale sulla scena a ricevere la polizia. La Bugatti danneggiata è stata successivamente portata via su un carro attrezzi coperto da un telone blu.

L'identità della persona che era al volante non è stata ancora rivelata, ma è noto che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia sono protetti nel Cheshire da due gemelli portoghesi che hanno prestato servizio come soldati in un'unità d'élite delle forze speciali in Afghanistan.

I due gemelli si chiamano Sergio e Jorge Ramalheiro, e, dopo aver prestato servizio in Afghanistan, sono entrati a far parte di un'unità di protezione ravvicinata portoghese incaricata di vegliare su politici e giudici. Non si sa se l'incidente abbia coinvolto Sergio o Jorge Ramalheiro.

La famosa rivista portoghese Flash ha detto che i gemelli sono stati assunti da Ronaldo dopo che avevano chiesto di andare in congedo non retribuito dalla polizia della PSP per perseguire altri interessi.

