27 dic 2023 12:51

CHI LI ROMPE NON PAGA – BOOM DI INFORTUNATI PER IL CALENDARIO IMPOSSIBILE – SECONDO GUARDIOLA SPETTA AI GIOCATORI “FARE PRESSIONI SU FIFA E UEFA PER DIRE BASTA E CAMBIARE STRADA” – ZAZZARONI: “MOSTREREI VOLENTIERI A CEFERIN E INFANTINO, CHE CONTINUANO A MOLTIPLICARE TORNEI E PARTITE, L’INCIDENZA SU RISULTATO SPORTIVO E SPETTACOLO DEGLI STOP DA CAMPO. FATTI DUE CONTI, SONO LONTANI DAL CAMPO 76 GIOCATORI, IL 13% DEI TESSERATI. VI SEMBRANO POCHI?”