10 ago 2022 11:54

DA CHI RIPARTIRA’ MANCINI? - DOPO LA SCONFITTA PER 5-2 CONTRO LA GERMANIA, IL CT DISSE “PRESTO NASCERÀ UNA SQUADRA CHE TORNERÀ A DOMINARE” - ORA DOVRA’ ASSEMBLEARE UN NUOVO CICLO AZZURRO MA GLI INGREDIENTI PER LA MINESTRA NON SONO ECCELSI - OCCHI PUNTATI SU SCAMACCA, ESPATRIATO AL WEST HAM - IN DIFESA, LE NUOVE PROPOSTE SONO BELLANOVA, GATTI, OKOLI, CASALE, VITI E CAMBIASO - RICCI, MIRETTI, FAGIOLI E ROVELLA I CENTROCAMPISTI - E TRA GLI ATTACCANTI PINAMONTI, PELLEGRI, CANCELLIERI, SOTTIL E NATURALMENTE GNONTO…