KLOPP, CHE FLOP! - COS'È SUCCESSO ALL'INVINCIBILE LIVERPOOL? ORA SI È RIDOTTO A FARE LA STORIA AL CONTRARIO: 5 SCONFITTE CONSECUTIVE IN CASA, NEL TEMPIO DI ANFIELD, COME NON ERA MAI SUCCESSO PRIMA - GLI INFORTUNI PESANTI DI VAN DIJK E HENDERSON, UN SALAH FUORI GIRI E INSOFFERENTE ALLE SOSTITUZIONI, LA DELUSIONE THIAGO ALCANTARA, 22 PUNTI DAL MANCHESTER CITY: SE NON ARRIVASSE LA QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS IL TECNICO TEDESCO POTREBBE RISCHIARE IL POSTO...