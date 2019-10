CHI C’E’ DIETRO LA MASCHERA DA CLOWN? I PERSONAGGI FAMOSI SI TRAVESTONO PER HALLOWEEN – LUI E’ UN NOTO CALCIATORE. HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UN VIDEO CON LA CANZONE “THRILLER” DI MICHAEL JACKSON COME SOTTOFONDO. E POI VIA A SPAVENTARE I COMPAGNI DI SQUADRA: DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Da corrieredellosport.it

CR7 HALLOWEEN

"Dolcetto o scherzetto?". Chissà se Cristiano Ronaldo avrà pronunciato anche la tipica filastrocca di Halloween mentre si aggirava alla Continassa in una veste del tutto originale. Nel giorno in cui mostri e zombie gironzolano per le città, anche il fuoriclasse portoghese non è voluto essere da meno: travestimento, canzone Thriller di Michael Jackson come sottofondo e via a spaventare i compagni, tra cui Pjanic e Szczesny. Il video è stato diffuso dallo stesso CR7 sul proprio profilo Instagram, nel quale però la sua identità viene avvolta in un mistero. A svelare di chi si trattasse è stato poi il club bianconero con una storia divulgata sui social. Tanti i commenti divertiti di fans e amici, tra cui quello di Georgina e della sorella Katia.

