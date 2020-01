5 gen 2020 16:15

CHI SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE A? – MERCOLEDÌ CI SARÀ UN NUOVO TENTATIVO, MA LE PROSPETTIVE PER L'ELEZIONE SONO INCERTE - IL BLOCCO “LOTITIANO” NON È RIUSCITO A FAR ELEGGERE IL PROPRIO CANDIDATO E ORA RISCHIA DI VEDER TORNARE GAETANO MICCICHÉ. LUI NEGA E LASCIA FARE GIOVANNINO MALAGÒ - LOTITO INOLTRE VORREBBE CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO, ABOLENDO L’AMMINISTRATORE DELEGATO E…