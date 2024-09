CHI SI PRENDERÀ L'EREDITÀ DI MESSI E CRISTIANO RONALDO? - PER LA PRIMA VOLTA DAL 2003, SIA "LA PULCE" CHE CR7 SONO FUORI DAL LISTONE DEI 30 CANDIDATI AL PALLONE D'ORO (L'ANNO SCORSO FU ESCLUSO SOLO IL PORTOGHESE) - I FAVORITI PER LA VITTORIA DI QUEST'ANNO SONO RODRI, BELLINGHAM E VINICIUS, MA C'È UN'INTERA GENERAZIONE CHE PUNTA AL PREMIO DI "FRANCE FOOTBALL"DOPO ANNI DI DOMINIO DEI DUE FENOMENI: DA MBAPPE' A HAALAND, PASSANDO PER LAMINE YAMAL E…

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per “la Repubblica”

candidato pallone d'oro 2024

Sembra già quasi di un’altra epoca persino Mbappé, che pure ha soltanto 25 anni e quindi non è neanche a metà strada delle sue mille rincorse. Una l’ha completata al primo colpo (campione del mondo a 19 anni), le altre sono le chimere che a Parigi sapeva che non avrebbe raggiunto mai, vale a dire la Champions e il Pallone d’oro. […] I migliori piazzamenti (4° nel 2018 e 3° nel 2023) li ha ottenuti quando c’erano ancora Ronaldo e Messi (e Modric) a fargli da tappo, […] fuori dal listone dei 30 candidati al premio di France Football per la prima volta dal 2003. […]

messi cr7 ronaldo

La parentesi di calcio internazionale che ci separa dal momento in cui i campionati entreranno nel vivo […] e dall’attesissimo inizio della nuova Champions si è aperta, in attesa che irrompa la Nations League, con la pubblicazione dei 30 candidati al prossimo Pallone d’oro, che verrà consegnato il 28 ottobre.

rodri spagna campione d'europa

Gli italiani ci sono soltanto marginalmente: Gasperini e Ancelotti sono tra i sei allenatori candidati (favoriti Xabi Alonso e De la Fuente, che hanno fatto degli exploit, mentre i trionfi di Carletto sono routine), Donnarumma tra i dieci portieri (può vincere Mamardashvili), la romanista Giugliano fra le trenta donne (è la prima volta per un’azzurra). Non c’è invece purtroppo nessuno dei nostri (e nemmeno del nostro campionato) tra i dieci migliori under21, tra cui non potrà che spopolare il minorenne Yamal . […]

vinicius jr.

Per il Balon d’or, […] non c’è un candidato che si stagli nettamente: Rodri è stato eccezionale sia con il City sia con la Spagna ma non ruba l’occhio come chi segna e dribbla, Bellingham e Vinicius hanno vissuto una stagione trionfale con il Real però hanno deluso, in modi e per motivi diversi, all’Europeo e nella Copa America. Il favorito resta dunque Rodri. il giocatore di fosforo che potrebbe vincere e lasciare il campo al duello generazionale tra Mbappé e chi lo incalza. Di italiani, tra i trenta teorici migliori del mondo, non ce sono. La Serie A propone invece Lautaro, Çalhanoglu, Lookman e, se vogliamo, i neo-romanisti Hummels e Dovbyk.

jude bellingham

Tanti candidati (Kane, Carvajal, Rüdiger, Xhaka, gli stessi Çalhanoglu e Hummels) sono già nella parte finale della loro carriera. Kroos ha addirittura smesso. Sembra quindi un anno di transizione, il primo senza Messi né Ronaldo in lista e con Rodri pronto a raccoglierne il testimone per consegnarlo al futuro. Che comincerà da Mbappé, da quelli venuti subito dopo di lui o dal ragazzino di Barcellona ancora senza patente?

