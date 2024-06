CHI SUPERERA' I TAGLI DI SPALLETTI? - IL 6 GIUGNO IL C.T. DOVRA' CONSEGNARE LE LISTE DEI 26 AZZURRI CHE PARTECIPERANNO A EURO2024 E 3 AZZURRI FRA GLI ATTUALI PRE-CONVOCATI DOVRANNO SALUTARE LA NAZIONALE - UNO DEGLI ESCLUSI È SICURAMENTE UN PORTIERE (MERET O PROVEDEL), MENTRE GLI INFORTUNI DI ACERBI E DI SCALVINI SALVANO I DIFENSORI, TRA I CENTROCAMPISTI PIU' A RISCHIO CI SONO RICCI E FOLORUNSHO. TRA GLI ESTERNI…

S’avvicina l’ora X ed è forse l’unica cosa che, di questi tempi, incupisce i pensieri di Spalletti, perché "rimandare qualcuno a casa fa male, e alla mia età è anche peggio perché un po’ mi emoziono". Ma storicamente il c.t. deve fare anche scelte impopolari. […] Da qui al 6 giugno, quando la lista ufficiale sarà a Nyon, tre perderanno la corsa per Iserlohn, a sud di Dortmund, novantamila abitanti: qui si trova l’hotel VierJahreszeiten (Quattro Stagioni), sede del ritiro. […]

Uno degli esclusi è sicuramente un portiere: con Donnarumma indiscutibile capitano e leader, e Vicario numero due, almeno a giudicare anche dalla maglia di titolare contro la Turchia, restano in gioco Meret e Provedel. […]

DUE PER SEI?

Restano altri due azzurri da salutare in anticipo, senza dimenticare che, in caso di infortunio grave prima del debutto, certificato dal medico federale e da quello Uefa, è possibile integrare la rosa (per i portieri anche dopo la prima partita). Due azzurri da scegliere in una probabile lista di sei: due sono centrocampisti (Ricci e Folorunsho), quattro esterni (Bellanova, Zaccagni, Orsolini, El Shaarawy). […]

NUOVO SISTEMA

Dalla tournée americana a oggi, infatti, Spalletti ha cambiato qualcosa nel disegno tattico della Nazionale che non dovrebbe difendere a cinque ma con quattro uomini. Aumentando così, in teoria, il numero di esterni necessari. L’Italia si schiera a quattro in prima battuta, poi però, in impostazione, un esterno (più facile Dimarco) o un centrale (Calafiori, Bastoni) può avanzare al centro o in fascia, spingendo avanti un mediano (Barella). Con il risultato di disegnare un 3-2-4-1 o un 3-4-2-1 in fase offensiva. La conseguenza di questo discorso è che i sacrificabili dovrebbero essere un centrocampista e soltanto un esterno.

CENTROCAMPISTI

[…] Tra i mediani, Folorunsho è nel mirino. Da tempo è partito per l’America, negli allenamenti ha incantato per un fisico potente, ma un problema gli aveva negato il debutto. Può essere il vice di Pellegrini, in teoria potrebbe anche giocare da esterno alto che si accentra. Ricci è una promozione recente perché il c.t. ne ha apprezzato la grinta, l’assalto al portatore di palla, doti combinate a geometrie da regista e movimenti da mezzala che il torinista ha sempre avuto.

ESTERNI

Tra gli esterni alti va inserito al momento anche Bellanova. Il nuovo sistema fa sì che Darmian e Di Lorenzo si giochino un posto a destra; quindi, il torinista scala nel ruolo dove è stato impiegato a Coverciano. […] Orsolini, stasera dal 1’, è un esterno meno classificabile, ma di impegno estremo. El Shaarawy sarebbe il più utile tatticamente. Zaccagni il più simile a Chiesa nel dribbling per creare superiorità. E allora? La Turchia darà risposte.

